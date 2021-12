Treze viagens intermunicipais são acrescentadas entre Paulínia, Campinas e Sumaré

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) acrescenta a partir desta quinta-feira (25) três novos ônibus em linhas metropolitanas que ligam Paulínia, Campinas e Sumaré. A EMTU destacou que o acréscimo desses veículos irá representar um aumento de 13 partidas nos dias úteis para as linhas, beneficiando cerca de 5,5 mil passageiros.

O aumento do número de ônibus e de viagens intermunicipais irá impactar as linhas:

664 Paulínia (Conjunto Habitacional Teresa Vedovelo) – Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira); 638 Sumaré (Jardim João Paulo II) – Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira); e 663 Sumaré (Parque Residencial Salerno) – Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira).



“As reprogramações foram definidas com base nos acompanhamentos diários da Operação Monitorada, realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real”, informou a companhia. As três linhas são operadas pelo Consórcio Bus+.

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

A EMTU é vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos e é controlada pelo governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do estado: Campinas, São Paulo, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba/Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.