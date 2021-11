Trilha Zero e Dama da Escuridão retomam Cultura Rock em Artur Nogueira

O evento que há 10 anos costuma reunir artistas e amantes do Rock and Roll todas as segundas quintas-feiras do mês está de volta. Após mais de um ano sem acontecer devido à pandemia, o Cultura Rock anunciou a data de retomada e, agora, confirma as duas bandas desta quinta-feira (11). Trilha Zero e Dama da Escuridão são os grupos que agitarão a noite da galera na Réplica da Estação.

O valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho. A entrada é franca e o evento tem previsão para iniciar a partir das 21h.

Trilha Zero

De uma brincadeira musical com amigos, nascia a Trilha Zero, em agosto de 2011, impulsionada e dirigida pela energia do Rock’n Roll.

Integrantes: Betão Reis – vocal

Stevens Dawes – bateria

Glauco Froio – baixo

Marco Antonio – guitarra

Ricardo Martins – guitarra

Dama da Escuridão

A outra banda que abrilhantará o retorno do Cultura Rock promete tocar muitas músicas que passam pelo MPB, Rock Brasil 70’s e Zenith.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira