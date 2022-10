Trilha Zero e Patuáh se apresentam no Cultura Rock desta quinta em Artur Nogueira

_Com entrada franca, evento acontece na Réplica da Estação, a partir

das 20h_

Duas bandas agitarão o palco do Cultura Rock nesta quinta-feira (06). A

primeira a se apresentar é a Patuáh, que levará ao público o melhor

do reggae, com influência do rock e rap. Na sequência, a banda Trilha

Zero assumirá o palco com rock brazuca e clássicos internacionais.

O evento, desenvolvido por um grupo de amigos, é apoiado pela

Prefeitura nogueirense por meio da secretaria de Cultura & Turismo, e

começa a partir das 20h, na Réplica da Estação, e tem entrada

franca. O valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da

Corporação Musical 24 de Junho.

O Cultura Rock faz parte do calendário de eventos de Artur Nogueira e,

além de proporcionar diversão, valoriza artistas e amantes do Rock and

Roll.

PATUÁH

A banda teve seu início em 2016 quando, em uma gravação de estúdio,

o renomado baixista Luizinho Souza disse que adorava reggae e que tinha

vontade de montar uma banda só pra tocar esse estilo. Depois de algumas

ligações, estava escalada a galera que viria a ser a formação

original da Patuáh: Luizinho (baixo), Marcos Baratha (guitarra), Gui

Custódio (vocalista), Serjão (bateria), Josi Morais (percussão),

Juninho Sarpa (teclados) Malú e Thalita (vocais).

Desde então, foram muitos shows pelo Estado de São Paulo e também a

gravação de um EP autoral, que pode ser conferido no Spotify, com

músicas que têm o reggae como essência, mas com influência de outros

estilos como o rock e o rap.

Patuáh tem na sua formação grandes músicos já consagrados no

cenário musical e várias cidades da região, mas o reggae é uma das

paixões em comum que une a todos.

TRILHA ZERO

A Banda Trilha Zero sobe ao palco em uma apresentação repleta de

energia, alta qualidade sonora e uma formação de cinco amigos, unidos

pelo Rock’n Roll.

Os sons internacionais e as mais poderosas brazucas estão no set list

da banda. Além dos covers, a Trilha Zero convida o público a conhecer

suas músicas autorais. Harmonias fortes, letras em português e rock

brazuca de primeira.