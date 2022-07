Triturador de galhos agiliza serviços da SSM

A equipe da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) está usando caminhão triturador de galhos, o que tem resultado em agilidade no serviço. O equipamento foi comprado com verba obtida pelo vereador Natalino junto ao deputado federal Carlos Sampaio, que enviou emenda no valor de R$ 300 mil.

O triturador tem otimizado o trabalho, que é feito em parceria com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), responsável pelo serviço de poda. Com isto, a trituração é realizada logo em seguida da poda, ou, no máximo, no dia seguinte.

“Há pouco mais de um mês, o triturador tem otimizado o trabalho e isso tem feito com que os caminhões sejam liberados para outros serviços porque não é preciso mais recolher a galharia”, comentou o secretário da SSM, Benito Aiello.

“O novo equipamento tem tornado possível um trabalho mais eficiente e que permitirá o reaproveitamento dos resíduos de poda para adubo de espaços verdes de Mogi Guaçu e contribuirá também para diminuir o volume de rejeitos verdes e reduzir a quantidade de viagens necessárias para coleta”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.