Turismo inicia projeto para liberação de trilhas ambientais

O secretário municipal de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, participou na semana passada de uma reunião com integrantes da Sylvamo Brasil, para discutir sobre o projeto ‘Guardiões da Floresta’. A proposta tem como objetivo liberar as trilhas ambientais que pertencem ao horto florestal da empresa, para que sejam utilizadas pela população para a prática de bike e trekking.

O coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade Florestal da Sylvamo Brasil, Miguel Magela, recepcionou os convidados. Luca comentou que os praticantes de ciclismo e de longas caminhadas da cidade e região já fazem uso das trilhas da floresta. “Agora, por meio dessa parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, as trilhas serão abertas com formalização oficial da empresa”, reforçou Luca.

Segundo ele, ajustes ainda precisam ser alinhados para que o ‘Guardiões da Floresta’ comece com segurança e controle dos passeios. “A empresa irá instalar placas de indicação dos caminhos das trilhas e construir pontos de descanso e de hidratação para as pessoas”, explicou.

Para o titular da pasta, a conversa foi positiva e a empresa se mostrou receptiva ao projeto. “Além de ter uma importância social e ambiental significativa, a sustentabilidade corporativa ajuda as organizações com ações integradas, das quais todos participam. A Sylvamo Brasil teve a sensibilidade de olhar para a comunidade em geral, oferecendo o espaço das trilhas do horto florestal”.

Luca destacou que por meio do ‘Guardiões da Floresta’ será possível que a população denuncie ao 0800 da empresa as pessoas que utilizam o horto florestal para práticas irregulares de descarte de lixo e caça predatória de animais e pássaros, como, por exemplo, de capivaras,

cervos e de canarinho-da-terra, espécie essa que tem sua apreensão proibida por lei federal.

Também participaram da reunião o colaborador da Sylvamo Brasil, Eder Ferreira e representantes das turmas de Bike de Mogi Guaçu e região, Ricardo Andrade, da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Jean Carlos Canato e dos Sentinelas do Rio Mogi Guaçu), Lilian Consalter.