Turnê “De Volta à Estrada da Vida” de Milionário & Moysés Rico começa em Itapira

O Palazzo Vecchio, em Itapira, será o palco de estreia da aguardada turnê “De Volta à Estrada da Vida”, que reúne o icônico cantor sertanejo Milionário e Moysés Rico, filho do lendário José Rico. A dupla se apresenta no dia 24 de agosto, um sábado, com show marcado para as 22h00. A abertura do local ocorrerá duas horas antes, proporcionando ao público uma experiência completa.

Esta turnê não é apenas o retorno de Milionário aos palcos após sua recuperação de um AVC, sofrido em maio deste ano, mas também um tributo emocionante à memória de José Rico, que, ao lado de Milionário, conquistou o Brasil ao longo de 45 anos com a dupla “Os Gargantas de Ouro”. Com sucessos inesquecíveis, eles deixaram uma marca profunda na música sertaneja.

Composta por 22 shows em diversas cidades e estados brasileiros, a turnê promete reviver os grandes clássicos que eternizaram a dupla Milionário & José Rico. Para os fãs de Itapira e região, esta será uma oportunidade única de reviver esses momentos ao lado de Milionário, agora acompanhado por Moysés Rico, que carrega no timbre a herança musical de seu pai.

Os ingressos para o show em Itapira variam entre R$60,00 (pista) e R$150,00 (pista premium), com opções adicionais de mesas disponíveis. As vendas estão sendo realizadas pelo site Seo Ingresso. A classificação etária é livre, permitindo o acesso de menores desde que acompanhados por pais ou responsável legal.

O Palazzo Vecchio está localizado na Rua Lindois, 1.985, no Jardim Macucos, com acesso pela saída do KM 41 da Rodovia SP-147 (Itapira-Lindóia). Prepare-se para uma noite histórica, onde a tradição da música sertaneja será celebrada com toda a emoção que só Milionário & Moysés Rico podem proporcionar.