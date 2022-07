UFSCar recebe inscrições para especialização em Intervenção em Neuropediatria

Pós-graduação capacita profissionais para avaliarem e intervirem precocemente em bebês durante os seus primeiros três anos

Estão abertas as inscrições para o XIX Curso de Especialização em Intervenção em Neuropediatria ofertado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Trata-se de uma área de atuação da Fisioterapia que busca resolver ou prevenir alterações motoras em bebês e crianças causadas por problemas no sistema nervoso. As doenças mais conhecidas são a paralisia cerebral, microcefalia, mielomeningocele – que afeta a espinha dorsal – ou alterações genéticas, como a síndrome de Down. Bebês prematuros, cujo número aumenta a cada ano no Brasil, também necessitam de cuidados específicos.

A pós-graduação capacita profissionais para avaliarem e intervirem precocemente em bebês durante os seus primeiros três anos, visando otimizar a participação do indivíduo na sociedade. São abordados desde o desenvolvimento motor infantil até patologias. Segundo Eloisa Tudella, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar e coordenadora do curso, a presença de profissionais especializados atuando em programas de assistência a essas crianças é de grande importância. “Trabalhar com bebês exige um preparo cada vez mais apurado. É fundamental entender toda a linguagem não verbal nas diferentes faixas etárias, as características fisiológicas, motoras e cognitivas, além dos graus de evolução nos diferentes períodos”, explica Tudella.

A especialização foi concebida com base em pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos em Neuropediatria e Motricidade (NENEM) da UFSCar, que ao longo dos anos tem desenvolvido estudos e técnicas para o atendimento clínico, conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS). “Trata-se de uma área da saúde em pleno crescimento e cada vez mais reconhecida e necessária. Profissionais especializados são bastante requeridos e absorvidos no mercado de trabalho”, complementa a professora.

O Curso de Especialização em Intervenção em Neuropediatria conta com aulas presenciais e a distância e tem disciplinas teóricas e práticas com professores altamente qualificados e com larga experiência científica e clínica na área de atuação. Há 20 vagas disponíveis para profissionais da Saúde, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fonoaudiólogos, enfermeiros, médicos, dentre outros. As aulas começam no dia 20 de agosto e serão quinzenais, aos sábados, das 18 às 22 horas, e domingos, das 8 às 17 horas. No total, são 320 horas aula. Mais informações pelo e-mail nenem.ufscar@gmail.com.