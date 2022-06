UFSCar recebe inscrições para Especialização Online em Ciência do Treinamento de Força

São abordadas bioenergética, biomecânica, métodos de treinamento, nutrição, dentre outros assuntos

Estão abertas as inscrições para o Curso de Especialização Online em Ciência do Treinamento de Força, ofertado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Nas últimas décadas, os conhecimentos aplicados à musculação têm evoluído muito. Sendo assim, a pós-graduação capacita e atualiza os participantes para melhoria da qualidade do exercício. Os estudantes serão habilitados a interpretar evidências científicas e utilizá-las como base para otimizar o trabalho com seus alunos e pacientes, seja na área da saúde, seja em esportes de alto rendimento ou no campo da estética.

São abordados assuntos como bioenergética, biomecânica, métodos de treinamento, nutrição, dentre outros. Também são apresentadas técnicas para a realização de diagnósticos e o uso do treinamento de força como intervenção segura e eficaz. A especialização ainda preparar os profissionais para aplicarem treinamentos em populações específicas, como, por exemplo, crianças, gestantes, diabéticos, cardiopatas, idosos e indivíduos com síndrome metabólica.

Promovida pelo Laboratório de Adaptações Neuromusculares ao Treinamento de Forca (MuscuLab) da UFSCar, onde são desenvolvidos estudos para aprimorar a eficiência da atuação profissional, a especialização conta com um corpo docente formado por professores e especialistas da própria Universidade, além de convidados de outras instituições do País. Profissionais graduados da área da saúde (educação física, fisioterapia, gerontologia, terapia ocupacional, nutrição, medicina etc.) e demais interessados na temática do curso podem participar.

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma BOX UFSCar, em www.box.ufscar.br. As aulas começam no dia 13 de agosto. Os encontros virtuais ocorrem duas vezes por mês, aos sábados, das 8h às 17h30. Há descontos para inscrições em grupos. Mais informações em www.musculab.ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail musculab@ufscar.br.