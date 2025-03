Última rodada define semifinalistas do Campeonato de Futebol Veteranos de Santo Antônio de Posse

A fase classificatória do Campeonato de Futebol Veteranos de Santo Antônio de Posse chegou ao fim no último fim de semana, com jogos disputados no sábado (15) e domingo (16). As partidas foram decisivas para a definição dos semifinalistas da competição.

No sábado, a rodada começou com um confronto equilibrado entre Rincão e União de Amigos, que terminou sem gols, em um empate por 0x0. Já no segundo jogo do dia, o Juventude levou a melhor sobre o Explosão, vencendo por 3×1 e garantindo sua classificação.

O domingo foi marcado por um verdadeiro show de gols. O Real Veteranos dominou o duelo contra o Revelação e venceu por 4×0, garantindo uma vaga entre os quatro melhores times do torneio.

Com o fim da fase de grupos, as semifinais já estão definidas e serão realizadas no próximo sábado (22). Os confrontos serão:

14h00: Juventude x União de Amigos

15h45: Rincão x Real Veteranos

Os vencedores dessas partidas avançam para a grande final, que está marcada para o dia 29 de março. O clima é de expectativa para ver quais equipes disputarão o título do torneio. Quem levará a melhor?