“Um dia no Campus” da UniFAJ apresenta estrutura do curso de Medicina Veterinária a visitantes

Um grupo de cerca de 80 pessoas teve a oportunidade de conhecer toda a estrutura onde ocorrem as aulas do curso de Medicina Veterinária da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna). Durante o evento “Um dia no Campus”, no sábado (14 de dezembro), os visitantes fizeram um tour pelos laboratórios, pelo Hospital-Escola Veterinário e o CPAA (Centro de Pesquisas Ambientais e Agropecuárias).

“Tivemos a ideia de trazer vocês aqui hoje para que possam conhecer melhor o hospital-escola veterinário, ver como é que são as práticas realizadas no curso de Medicina Veterinária, e também conhecer o CPAA (Centro de Pesquisas Ambientais e Agropecuárias). Queremos mostrar de forma prática o que nós temos para oferecer”, disse o professor Flávio Fernandes Pacetta, diretor de unidade da UniFAJ, durante as boas-vindas aos convidados no anfiteatro do campus 2 da UniFAJ.

O diretor ainda informou aos visitantes que a UniFAJ tem se expandido de forma qualitativa e organizada. “Essas inovações que vamos mostrar para vocês garantem hoje, dentro da nossa sistemática, avaliações muito positivas dos nossos cursos”, pontuou Pacetta, se referindo às notas obtidas pelos cursos da Instituição em avaliações do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), entre outros indicadores.

O professor Pacetta citou que o curso de Medicina Veterinária da UniFAJ ocupa lugar de destaque no País.

Ele lembrou que, de acordo com o Catho Educação, a graduação da UniFAJ é reconhecida como uma das melhores do Brasil, baseado em ranking desenvolvido com base nas avaliações que os alunos e ex-alunos enviaram para a Catho Educação.

O docente também mencionou que em 2018, o curso de Medicina Veterinária da UniFAJ já ocupava lugar de destaque, quando, segundo o RUF (Ranking Universitário Folha 2018), a graduação ocupava o 2º lugar no ranking nacional entre os Centros Universitários privados. Além de obter notas altas em avaliações, como Enade (MEC) e ocupar posição de destaque em ranking educacionais, a Medicina Veterinária da UniFAJ tem reconhecimento internacional, pois o diploma do curso é aceito em países como os Estados Unidos. Através da ECFVG (Comissão Educacional para Médicos Veterinários Graduados no Exterior), a graduação foi adicionada à lista de faculdades da AVMA (Associação de Médicos Veterinários da América). Isso possibilita que alunos veterinários formados pela Instituição possam validar seu diploma nos Estados Unidos, podendo tanto exercer a função como profissional da área, como fazer uma pós-graduação, doutorado, mestrado tendo em vista que o mesmo é reconhecido como Médico Veterinário em diversos estados americanos, respeitando a política de cada local.

ESTRUTURA IMPRESSIONA VISITANTES

Depois da recepção no anfiteatro, os visitantes seguiram para o campus do curso de Medicina Veterinária, que abriga vários laboratórios e o Hospital-Escola da UniFAJ, o maior da América Latina, que hoje realiza mais de 40.000 atendimentos ao ano e é referência no atendimento de animais de pequeno e grande porte, 24 horas por dia.

Em seguida, os visitantes conheceram as instalações do CPAA (Centro de Pesquisas Ambientais e Agropecuárias), que funciona como catalisador de estudos científicos nas áreas da saúde humana e animal. O local tem 200 mil metros quadrados de área e possui um laboratório para manejo de gado, suíno, piscicultura, onde foram investidos mais de R$ 8 milhões pela empresa DeLaval, que é parceira da UniFAJ.

“Achei muito bom o passeio. Tiver a oportunidade de conhecer melhor a estrutura”, disse Airton Ribeiro, de Monte Sião (MG), pai de João Vitor Barbosa Ribeiro, que já está matriculado para cursar Veterinária na UniFAJ a partir de 2020. “Acredito que minha escolha foi acertada, pois optei pela UniFAJ, que tem um hospital veterinário muito bom. Andei pesquisando as faculdades da região, e constarei que a UniFAJ é a que tem melhor estrutura”, completou o futuro aluno da Instituição.

Marlene Matiolli, de Paulínia, que acompanhou a filha Gabriela, afirmou que conhecia a UniFAJ só de nome. “Estou encantada com a infraestrutura da UniFAJ e com o atendimento das pessoas. Portanto, estou disposta a fazer a matrícula da minha filha que prestou o vestibular e foi aprovada”, garantiu.

Quem também já decidiu estudar Veterinária na UniFAJ é Beatriz Regina de Souza Matano, de Campinas. “Achei uma experiência muito bacana esse tour, muito emocionante. É importante você poder entrar em contato com a prática. E o curso de medicina veterinária é isso: tanto teoria como a prática. E essas condições que a UniFAJ traz, além da estrutura, foram determinantes para que eu escolhesse estudar aqui”, disse Beatriz, logo após participar de uma atividade prática de ordena.

A UniFAJ conta com mais de 25 cursos de graduação nas áreas de Humanas, Saúde, Exatas e Agrárias, distribuídos em cinco campi: uma clínica integrada onde ocorrem as aulas práticas dos cursos da área da saúde; Hospital-Escola Veterinário; Centro de Pesquisas Ambientais e Agropecuárias (CPAA); Campus 1 e Campus 2, que recebem os demais cursos da Instituição e a FAAGROH (Faculdade de Agronegócios de Holambra), que é única no Brasil com instalações 100% abertas.

Fotos: Ricardo Venturini