Um impulsionamento profissional ao setor gastronômico e de lazer em Mogi Mirim

Tive a oportunidade de participar do “1º Encontro de Proprietários de Bares, Restaurantes e Hotéis de Mogi Mirim”, um evento promovido pelo Sincomercio em parceria com o Senac Mogi Guaçu e a ABARH.

A noite foi marcada por uma atmosfera única de impulsionamento profissional, no setor gastronômico e de lazer. Sob a organização competente do Sincomercio e com a experiência da ABARH para reunir empresários do setor gastronômico e de lazer e a colaboração do Senac Mogi Guaçu. Os proprietários de bares, restaurantes e hotéis desfrutaram de um evento exclusivo repleto de experiências gastronômicas e oportunidades de networking.

O destaque da noite foi o delicioso jantar preparado pelos talentosos futuros chefs do Senac Mogi Guaçu, evidenciando o comprometimento da instituição com o desenvolvimento profissional e a formação de novos talentos.

José Antônio Scomparin, presidente do Sincomercio de Mogi Mirim, ressaltou a importância do evento para o comércio local, destacando o apoio da entidade na busca pela profissionalização das empresas do setor.

Florentino Luiz Gonçalves, conhecido como Tina, Presidente da ABARH, enfatizou a relevância do encontro para a Baixa Mogiana, destacando a oportunidade de networking e o planejamento para valorização dos profissionais do setor.

Nelson Theodoro, Diretor da FecomercioSP, expressou sua confiança no papel crucial do Senac Mogi Guaçu, reconhecendo a instituição como uma ferramenta capacitada para fortalecer o setor e contribuir para o desenvolvimento profissional.

O evento proporcionou não apenas uma oportunidade única de degustação preparada pelo Senac Mogi Guaçu, mas também um espaço valioso para estabelecer novas conexões e explorar possíveis parcerias. Acredito em que essa noite será lembrada como um marco inesquecível para a comunidade gastronômica de Mogi Mirim.

Boa semana e fiquem com Deus!