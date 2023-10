Uma Experiência Inovadora para Crianças com TEA: Cinema Adaptado em Pedreira

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

Na última sexta-feira, uma sessão inclusiva celebrou o Dia das Crianças de forma especial

No dia 6 de outubro, o Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira (NAECAP), em parceria com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do Projeto “Cultura na Kombi”, proporcionou uma experiência inovadora e inclusiva para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Essa ação cinematográfica única marcou uma celebração especial do Dia das Crianças, oferecendo um ambiente acolhedor e adaptado às necessidades das crianças no espectro do autismo.

As sessões de cinema apoiadas surgiram como uma resposta à demanda por espaços inclusivos de lazer para crianças com TEA e suas famílias. Muitas vezes, essas famílias enfrentam desafios na busca por atividades recreativas que atendem às necessidades específicas de seus filhos. Foi nesse contexto que a NAECAP e os seus parceiros se uniram para criar uma experiência verdadeiramente inclusiva.

Essa experiência inovadora em Pedreira serve como um exemplo inspirador de como a compreensão e a empatia podem transformar o lazer das crianças com TEA, proporcionando momentos de alegria e inclusão em momentos especiais como o Dia das Crianças. Esperamos que iniciativas como essa continuem a se espalhar, tornando nossas comunidades mais acolhedoras e inclusivas para todas as crianças, independentemente de suas necessidades individuais.