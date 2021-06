UNASP campus São Paulo realiza testagem em massa de Covid-19

O UNASP campus São Paulo realizou hoje (02) mais uma testagem em massa de Covid-19 entre os alunos residentes. Até o final do dia 167 estudantes serão testados. A medida está sendo colocada em prática pela terceira vez como método de prevenção e proteção.

Para o diretor interno do campus, Ricardo Bertazzo, o que manteve a instituição segura até o momento foram justamente as testagens em massa e isolamento. “Fazendo testagem em massa a gente consegue se antecipar, isso é essencial para nosso processo de proteção”, afirma. Segundo ele, quanto mais testes forem feitos, mais rápido é possível detectar possíveis alunos infectados, e dessa forma isolá-los para evitar a propagação do vírus.

Em contrapartida, a aluna Nathalia Vieira, acrescenta que acredita que essa iniciativa é muito positiva porque muitos outros alunos não têm condições para efetuar o pagamento dos testes, e no campus eles são testados gratuitamente. “Essa oportunidade que o UNASP tem dado ajuda muito a gente a se manter protegido. Caso, algum colega tenha sido infectado, logo ele será isolado e não contaminará outros de nós”, explica. Além disso, Nathalia destaca que seus pais também ficam mais tranquilos ao saberem que ela está sendo bem cuidada na instituição.