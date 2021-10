UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO DIMAS ESTENDE HORÁRIO DE ATENDIMENTO ATÉ AS 19H

A partir de segunda-feira, 18 de outubro, a Unidade de Saúde da Família do São Dimas estará aberta das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. A extensão do horário tem o objetivo de ampliar o acesso ao atendimento à saúde pela população do bairro, que registra dificuldade de ir às consultas, exames, vacinas, retirada de medicamentos com prescrição médica e outros atendimentos em horário comercial.

A Secretaria de Saúde planeja abrir outras USFs da cidade também em alguns horários estendidos nos próximos meses para melhorar o acesso da população à saúde em outros pontos da cidade.