UniFAJ, FAAGROH e o EAD UniFAJ integram Rede Brasil do Pacto Global

As instituições do Grupo Polis Educacional (UniFAJ/FAAGROH/EaD UniFAJ) agora integram a Rede Brasil do Pacto Global, a terceira maior rede do mundo, com mais de 800 membros no Brasil e no mundo, contando com cerca de 13 mil participantes e signatários. Em 2015, eram menos de 500 participantes, um crescimento que superou a casa dos 70%. A Rede tem conquistado cada vez mais espaço e relevância dentro do setor empresarial brasileiro, e também dentro da própria estrutura do Pacto Global.

Por terem seguido corretamente os procedimentos, UniFAJ, FAAGROH e o EaD UniFAJ, passam a fazer parte da maior iniciativa de cidadania corporativa do mundo, formada por empresas e organizações sem fins lucrativos que discutem boas práticas, têm acesso a ferramentas e conteúdos e desenvolvem projetos alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável.

Lançado em 2000 pelo então secretário-executivo das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global nasceu da necessidade de mobilizar a comunidade empresarial para a adoção de valores fundamentais e internacionalmente aceitos em suas práticas de negócios em quatro frentes: Direitos Humanos, Trabalho Digno, Meio Ambiente e Anticorrupção. A Rede Brasil do Pacto Global tem como foco projetos em Água, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, assim como ações Anticorrupção e voltadas aos ODS.

O Grupo Polis Educacional, com mais 30 anos de experiência no ensino superior, é constituído pelas instituições de ensino superior UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna), UniMAX (Centro Universitário Max Planck – Indaiatuba), FAAGROH (Faculdade de Agronegócios de Holambra) e o EaD UniFAJ, todas reconhecidas com notas máximas no MEC e ENADE, contando hoje com mais de 13 mil alunos no ensino presencial.

As Instituições trazem como objetivo principal oferecer aos seus educandos uma base sólida de conhecimentos, conceitos, posturas e práticas profissionais, para que possam capacitar-se para desenvolver suas habilidades e competências com vistas à implementação dos seus projetos de vida.

Com o lema Seu Futuro na Prática, as Instituição que formam o Grupo Polis contemplam seus alunos com os melhores e mais modernos recursos pedagógicos e tecnológicos, incluindo: os mais bem equipados laboratórios de várias áreas, bibliotecas com variado acervo, centro de pesquisas ambientais e agropecuárias, anfiteatros e um corpo docente constituído de mestres e doutores.

Oferecem ao público discente estrutura curricular moderna e atualizada com foco em conteúdos interdisciplinares e atividades práticas, com inovadoras ferramentas de ensino-aprendizagem, como o Projeto EDUCAR, que visa uma educação personalizada, na qual os educandos são protagonistas na construção do próprio conhecimento, as Metodologia Ativa de Ensino e o Google For Education, em parceria com a gigante global Google. São diferenciais que fazem com que de alcance 97,3% de empregabilidade dos alunos.

A UniFAJ conta com mais de 25 cursos de graduação nas áreas de Humanas, Saúde, Exatas e Agrárias, distribuídos em cinco campi: uma clínica integrada onde ocorrem as aulas práticas dos cursos da área da saúde; Hospital-Escola Veterinário; Centro de Pesquisas Ambientais e Agropecuárias (CPAA); Campus 1 e Campus 2, que recebem os demais cursos da Instituição e a FAAGROH (Faculdade de Agronegócios de Holambra), que é única no Brasil com instalações 100% abertas.