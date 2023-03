UniFAJ INAUGURA SEDE DE PROJETO INOVADOR PARA CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL EM JAGUARIÚNA

O projeto contará com uma sede própria destinada à realização de pesquisas e grandes investimentos com o objetivo de promover melhorias nessa área

Por Milena Delwaide

A primeira sede de Inovação em Saúde Mental (CISM) foi inaugurada na última quinta-feira (16) no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), do Grupo UniEduK. O novo projeto tem como principal objetivo proporcionar a acessibilidade para o cuidado com a saúde mental, onde será possível realizar diversas pesquisas sobre o tema.

O plano foi apresentado em 2021 pela equipe da Unifaj e Unieduk, para a prefeitura de Jaguariúna e hoje, o projeto conta com a participação de importantes instituições de ensino e pesquisa, incluindo a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Instituto Karolinska, além de contar com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e do Banco Industrial do Brasil. Instituições renomadas, como as Universidades de Yale e Harvard, também estarão envolvidas no projeto.

O novo centro de pesquisa atuará em três eixos. O primeiro deles é voltado para o avanço das pesquisas em Neurociência de Precisão na área da saúde mental. O segundo, concentra-se no desenvolvimento e teste de novas tecnologias para intervenções em transtornos mentais, utilizando soluções digitais e criando hubs de inovação no estado de São Paulo. Uma das iniciativas nesse sentido, é o desenvolvimento de um aplicativo para o tratamento do alcoolismo, que utiliza um bafômetro portátil acoplado ao celular do paciente. E o terceiro, tem como objetivo reduzir o tempo entre a descoberta de intervenções eficazes em saúde mental e sua aplicação na prática clínica.

No evento, o diretor e professor da Unifaj e Unieduk, Flávio Pacetta, comentou sobre a importância desse novo projeto

“Este projeto é algo realmente diferenciado. Não só os alunos e professores envolvidos ganharão com ele, mas também a população e o sistema de saúde das nossas cidades serão beneficiados. Além disso, não se trata de um projeto de curta duração; seus resultados serão duradouros e significativos. Com isso, esperamos impulsionar o avanço e o desenvolvimento conjunto de novas tecnologias e protocolos para o tratamento da saúde mental, o que, por sua vez, proporcionará uma formação mais completa e aprimorada para os estudantes e futuros profissionais da área”

O evento contou com a participação do prefeito da cidade de Jaguariúna, professores e coordenadores da área da saúde, das universidades de São Paulo e Rio Grande do Sul, da secretaria de saúde de Jaguariúna, entre outros convidados