Unifeob e Lucas Bassi entregam 800 kg de doações para duas entidades assistenciais

Na tarde da última quinta-feira (2), estudantes da Unifeob e o corredor Lucas Bassi entregaram cerca de 800 kg de produtos arrecadados (alimentos e materiais de higiene e limpeza) para duas organizações da sociedade civil de São João da Boa Vista: o Lar Vicentino São José e a Igreja Quadrangular Tabernáculo da Esperança. “No fundo eu sabia que o sanjoanense iria abraçar a causa, mas confesso que não esperava tantas doações”, afirma Bassi. “Ver a alegria das entidades foi muito gratificante, algo que eu não havia sentido até então”.

“Nós recebemos 20 cestas básicas fechadas de um único doador, mais umas 10 cestas sortidas, que o pessoal foi doando durante o evento”, relata o coordenador do curso de Educação Física da Unifeob, Francisco ‘Chico’ Neto. “Foram alimentos como arroz, açúcar, macarrão, caixas de leite, sal, farofa, farinha de mandioca, muita variedade”.

Chico explica que a Unifeob promove esse tipo de ação por conta da responsabilidade que assume com a sociedade. “Nós exercitamos com os estudantes também as competências de solidariedade e fraternidade para poderem aprender a ajudar o próximo – uma das missões principais da educação”, ressalta. “E é ajudar o próximo com conhecimento, habilidades, competência e também gestos de solidariedade. Nesse momento de pandemia, a gente não podia ficar de fora”.

Desafio dos 42 KM

O montante foi doado de 20 a 22 de junho, por conta da Live do Bem – Desafio dos 42 KM, em que Bassi correu a distância de uma maratona na esteira ao vivo, acompanhado pela coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Unifeob, Cristiane ‘Kika’ Figueiredo, que completou a distância de meia-maratona (21 km). “O esporte é uma excelente ferramenta para guinar a saúde e a vida. Algo transformador que ensina muitos valores”, diz Bassi. “Várias pessoas nos disseram que receberam um ‘chacoalhão’ para vencer o sedentarismo e poder melhorar a qualidade de vida depois da live”.