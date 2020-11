Unifeob realiza Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho com colaboradores

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), composta por colaboradores de diferentes áreas da Unifeob, realizou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) da instituição. O evento aconteceu remotamente, de 16 a 19 de novembro, e especialistas do próprio Centro Universitário proferiram as palestras, com o objetivo de informar a todos sobre riscos ocupacionais e cuidados necessários no desempenho de tarefas diárias.

“O principal intuito é orientar os colaboradores da instituição”, afirma o presidente da Cipa, Paulo Chuqui, da área de Patrimônio. “É realizada então uma semana comemorativa, com palestras para conscientização. A responsabilidade, porém, continua; a comissão executa um trabalho diário de orientação e apoio permanente para garantir a segurança e integridade física dos colaboradores”.

A aprendiz da área Comercial, Ana Luiza Souza, participou da Sipat. “Foram apresentadas imagens, relatos e precauções”, relembra. “Esses informativos são importantes para tomarmos consciência sobre nossos atos e levarmos isso para frente. Uma simples atitude pode mudar uma vida toda”.

Sipat

Integrante da Cipa, Lívia Maria Souza, do Gente & Gestão, conta como os temas e palestrantes foram escolhidos. “Levando em conta o momento que estamos vivendo, entendemos que seria de grande valia abordar o bem-estar; portanto, concluímos que os profissionais que conduzem o Projeto Acolher, focado em atividades físicas, acompanhamentos nutricional, psicológico e fisioterápico para estudantes e colaboradores, seriam as pessoas ideais para falar sobre os assuntos”.

Os temas debatidos nesta edição da Sipat foram: “Saúde emocional em tempos de pandemia”, com a Dra. Helga Reinhold; “Como manter no trabalho uma rotina saudável?”, com a Me. Gláucia Ruga, Me. Francisco Neto e estudantes de Ed. Física e Nutrição; “Prevenção de DST”, com a Me. Eliane Mendes; e “Treinamento sobre a utilização de EPI”, com Airton Mello da Silva.

Para Lívia, contar com a expertise dos colaboradores da própria Unifeob é muito importante. “São profissionais muito experientes no assunto. Dessa forma, conseguimos valorizar e também divulgar cada vez mais o Projeto Acolher”.