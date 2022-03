Univesp abre inscrições para o vestibular 2022

Ao todo serão oferecidas 31.125 vagas em todo o estado de São Paulo, sendo 60 em Jaguariúna

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu na terça-feira, dia 22, as inscrições para o Vestibular 2022. Ao todo serão oferecidas 31.125 vagas em todo o estado de São Paulo, sendo 60 em Jaguariúna.

Os vestibulandos podem se candidatar a um dos nove cursos, com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação (Eixo de Computação), Engenharia de Produção e os novos, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

A prova acontecerá dia 22 de maio, às 13h e os locais serão divulgados dia 13 de maio, no site do vestibular. Já o início das aulas está previsto para agosto de 2022. Os interessados devem se inscrever no site: vestibular.univesp.br até dia 24 de abril.

Vale destacar que a solicitação da isenção ou redução da taxa de inscrição poderá ser feita de 22 a 25 março. Quem tiver dúvidas deve acessar o “Fale Conosco” do site www.vunesp.com.br/faleConosco ou ligar para (11) 3874-6300.