UPA DE JAGUARIÚNA PASSA A CONTAR COM EQUIPAMENTO DE RAIO X 100% DIGITAL A PARTIR DESTA QUARTA-FEIRA

Entra em operação nesta quarta-feira, dia 4 de março, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) “Dra. Ana Olívia Bentivoglio”, em Jaguariúna, um aparelho de raio X de última geração, totalmente digital. O novo equipamento, um dos mais modernos do País, emite baixa radiação e possibilita rapidez no atendimento e diagnóstico dos pacientes, com tempo estimado de no máximo cinco minutos para a conclusão do exame.

A estimativa é que haja uma demanda de até 100 exames de raio X por dia. O novo aparelho, o primeiro da UPA, vai permitir o atendimento dos pacientes que necessitam de exames de raio X na unidade de atendimento, evitando o deslocamento dos moradores da região até o Hospital Municipal.

O prefeito Gustavo Reis esteve presente na UPA nesta terça-feira (03) para conferir de perto o aparelho. “É um equipamento moderníssimo, que vai facilitar e agilizar o atendimento e o diagnóstico dos pacientes. É qualidade na saúde pública de Jaguariúna, para poder atender cada vez mais e melhor as pessoas da nossa cidade”, disse o prefeito.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, o novo equipamento, da marca Lotus, além da baixa radiação, proporciona uma qualidade de imagem muito melhor, o que possibilita um diagnóstico mais rápido e preciso. As imagens são enviadas digitalmente, por rede wi-fi, para a sala de diagnósticos e o paciente recebe o laudo logo após a conclusão do exame.

“Além disso, o equipamento possui mesa flutuante, que permite a movimentação do paciente deitado, e estativa (painel vertical, para exames em pé) com dois metros de altura, possibilitando exames em pacientes altos”, explica Maria do Carmo.

Ainda de acordo com a secretária, o equipamento custou R$ 230 mil e foi obtido pela Prefeitura com recursos do Ministério da Saúde. “Era uma verba que estava perdida já há muito tempo e a Prefeitura conseguiu rever o recurso”, concluiu. Os pacientes da UPA que necessitam de exames de raio X já começam a ser atendidos com o novo aparelho nesta quarta-feira, a partir das 7h.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira