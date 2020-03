UPA de Jaguariúna vai funcionar 24h por dia a partir de 30 de março

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaguariúna passará a funcionar 24 horas por dia a partir do próximo dia 30 de março. A decisão, já prevista nas diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde na atual gestão, visa reforçar as ações de combate à disseminação do coronavírus na cidade e integra o plano municipal de enfrentamento à Covid-19. A medida foi anunciada na tarde desta quinta-feira (19) pelo prefeito Gustavo Reis.

“Estamos implementando uma medida que já fazia parte do nosso programa de governo, que é o atendimento 24h na UPA. É uma medida importante

que se junta a uma série de outras ações que adotados para o enfrentamento do coronavírus”, disse o prefeito.

A Secretaria de Saúde ressalta, porém, que a UPA não será transformada em uma unidade de atendimento exclusivo aos pacientes com

coronavírus. “Não vamos descaracterizar nenhuma unidade de saúde do município. O que vamos fazer é separar os pacientes de acordo com a

complexidade”, explica a secretária municipal de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Segundo ela, a UPA Jaguariúna irá atender todos os casos intermediários (que não são considerados de urgência ou de atenção

primária). Haverá, no entanto, triagem dos casos com síndrome gripal dos demais pacientes. Os casos que forem considerados graves serão

transferidos para o Hospital Municipal Walter Ferrari.

“Estamos organizando o sistema de saúde para manter o atendimento de qualidade a todos os munícipes. Estamos preparados para atender não

só a Covid-19, mas todos os outros casos”, disse Maria do Carmo. “Essas medidas são dinâmicas e podemos adotar novas ações de acordo com o

avanço do Covid no país, no estado e no município”, concluiu a secretária.

Foto: Ivair Oliveira