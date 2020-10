UPA Santa Marta homenageia José Augusto de Carvalho Neto

Na manhã desta quinta-feira, 15, foi reinaugurada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Marta. O posto presta homenagem ao médico José Augusto de Carvalho Neto, anestesista e pneumologista guaçuano, dono de um importante capítulo da história da medicina de Mogi Guaçu.

Carvalho Neto foi médico da extinta Cerâmica São José, foi perito do INSS, atuou Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, participou do grupo que criou a Unimed da Baixa Mogiana e, posteriormente, participou da fundação do Hospital São Francisco.

O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Walter Caveanha, de secretários municipais, da representante do Consórcio “8 de Abril”, Marília Bernardi Alves Bezerra, de toda a equipe médica que prestará o atendimento no local e do homenageado e sua família.

O chefe do Executivo municipal e os convidados fizeram uma visita guiada com a secretária de Saúde, Clara Carvalho, que explanou como funcionará o atendimento da segunda UPA do município, já que outra unidade semelhante está em funcionamento no Jardim Novo II.

O prefeito exaltou a equipe de saúde que o acompanhou e ajudou a expandir o sistema de saúde pública em Mogi Guaçu durante o seu mandato. Ele reforçou a atenção que sempre teve com a região dos Ypês.

“Toda essa equipe que vem trabalhando, a gente só tem que agradecer por ter colocado com a gente uma equipe realmente comprometida com a saúde do município de Mogi Guaçu. E nós não ficamos parados, pensando só em Ypê I, II e III. Tem postinho de saúde ali naquela região, tem postinho no Ypê pinheiros, no Alto dos Ypês, no Guaçuano e vamos decidir como conduzir a situação do Ypê Amarelo. São cinco postos de saúde só na região dos Ypês e 21 postos de saúde no município inteiro”, disse Caveanha.

Carvalho Neto agradeceu a homenagem, enfatizou a importância do prédio para a estrutura da saúde do município e pediu para que o local seja zelado por todos que passem por ele.

“Esse prédio branco aqui, imaculado, é um templo dedicado a saúde e que será honrado por todos que trabalham e que vierem a trabalhar aqui. Ele será um marco importante para todos, um marco na saúde de Mogi Guaçu. Vocês que estão aqui, cuidem dele e parabéns àqueles que idealizaram e lutaram para pôr em funcionamento esta UPA. Muito obrigado pela homenagem e por tudo que tem sido feito na saúde do município”, declarou.

A unidade foi reaberta após todo um processo de reconstrução, por causa do fechamento ocorrido no início de 2014, com a queda do telhado e de todas as avarias ocorridas na estrutura física do prédio.