Uso do celular ao volante é o que mais incomoda motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela Renovias

“Costurar”, “colar” na traseira do veículo que segue à frente e dar

farol para ultrapassar completam o ranking dos fatores que mais geram

incômodo aos motoristas no trânsito

Motoristas que usam o celular enquanto dirigem são aqueles que trazem

mais incômodo no trânsito (39% dos motoristas se incomodam com esta

atitude), de acordo com um levantamento realizado pelo Grupo CCR,

acionista que, juntamente com a Encalso, administra os ativos da

Renovias.

A consulta foi realizada no segundo semestre de 2023 em uma das

principais rodovias da região de Campinas: a rodovia Governador Dr.

Adhemar Pereira de Barros (SP-340).

Ao todo foram ouvidos 886 clientes da concessionária, entre motoristas

de veículos de passeio (81%) e caminhões (19%). Foram consultados 647

homens (73%) e 239 mulheres (27%). Deste total, 57% reportaram incômodo

com algum tipo de comportamento no trânsito (no levantamento foi

permitido apontar mais de uma causa de incômodo).

Além da utilização do celular enquanto dirige, outros comportamentos

inseguros também foram elencados no levantamento. 15% das pessoas

entrevistados declaram incômodo com motoristas que “costuram” no

trânsito. Outros 15% afirmaram se incomodar com quem “cola” na traseira

do veículo que segue à frente e 13% relataram incômodo com quem

insiste em dar farol para ultrapassar.

“O levantamento traz um diagnóstico preciso dos comportamentos que

geram mais incômodo no trânsito. E, por isso mesmo, serve de subsídio

para aprimorarmos nossas campanhas educativas a fim de promover um

trânsito mais seguro”, comentou o gerente de operações da Renovias,

Alberto Correia Junior.

Principais resultados da Renovias:

Pergunta aplicada: “Você se incomoda com algum comportamento no

trânsito?”

57% do público entrevistado na rodovia SP-340 relatou incômodo com

algum comportamento, sendo:

· 39% se incomodam com motorista mexendo no celular

· 15% se aborrecem com motorista costurando os outros

· 15% se estressam com motorista que dirige colado na traseira do

seu veículo

· 13% se estressam com quem insiste em dar farol para ultrapassar

· 12% se irritam com quem dirige muito devagar pela faixa da

esquerda

Observação: O levantamento considerou mais de um incômodo/resposta

para a pergunta.

