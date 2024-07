V Fórum Brasil de Gestão Ambiental em Holambra: Convergência de Saberes para um Futuro Sustentável

De 21 a 23 de maio de 2025, Holambra será palco do V Fórum Brasil de Gestão Ambiental, uma iniciativa inédita e de grande relevância idealizada pela ANAMMA – Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. O evento, que se tornou o maior e mais significativo do setor desde sua primeira edição em 2017, reunirá mais de 10 mil visitantes ao longo de três dias de intensas atividades.

Sobre o Evento

Com um enfoque inovador, o Fórum busca integrar, estimular e articular diversas iniciativas voltadas ao fortalecimento da gestão ambiental pública e privada e à promoção da sustentabilidade. O encontro será uma oportunidade única para profissionais e organizações de diferentes esferas do governo, empresas privadas e mistas, e entidades não-governamentais, que poderão trocar conhecimentos e discutir as principais questões ambientais da atualidade.

Dinâmica do Evento

A programação diversificada inclui:

Palestras: Renomados especialistas compartilharão suas visões e insights sobre as últimas tendências em gestão ambiental.

Workshops: Sessões práticas e interativas onde profissionais de destaque orientarão os participantes em estratégias aplicáveis para impulsionar a sustentabilidade em diversos setores.

Feira de Exposição: Espaço para a apresentação de produtos, serviços e tecnologias inovadoras no campo da gestão ambiental.

Atividades de Networking: Oportunidades para conexões significativas com profissionais e organizações comprometidos com a causa, ampliando o network e explorando possibilidades colaborativas.

Ambientes Decorados: Ambientes especialmente preparados para promover a imersão dos participantes no tema da sustentabilidade.

Happy Hour: Momentos descontraídos para fortalecer laços e trocar experiências de maneira informal.

Certificado de Participação: Reconhecimento da presença e contribuição dos participantes no evento.

Expectativas

O V Fórum Brasil de Gestão Ambiental promete ser um marco na promoção da sustentabilidade, com debates dinâmicos e provocativos, onde líderes de diferentes setores compartilharão perspectivas sobre questões cruciais relacionadas à gestão ambiental. Com a presença de especialistas de renome e a participação ativa de profissionais de destaque, o evento oferece uma plataforma valiosa para moldar um futuro mais verde.

Não perca essa oportunidade de fazer parte deste importante encontro e contribuir para a construção de um mundo mais sustentável. Reserve sua agenda e participe!

Inscrições:

https://www.sympla.com.br/evento/v-fbga-25-edicao-holambra-sp/2400877?referrer=fbga.com.br