Vacinação contra a Covid-19 avança para pessoas com 28 e 29 anos

A Secretaria de Saúde vai vacinar neste sábado (31) toda população com 28 e 29 anos de idade.

O mutirão de vacinação para quem vai receber a primeira dose do imunizante vai acontecer nas seguintes UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Santa Cruz, Jardim Paulista, Antonio Albejante e Aterrado.

Paralelamente, também ocorrerá vacinação para quem está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso ou agendada para até 31/07. Neste caso, a vacinação ocorre nas seguintes unidades de saúde: Santa Clara, Vanderlei Silva Bueno, Maria Beatriz e CEM (Centro de Especialidades Médicas).

Em todos os locais, a imunização ocorrerá das das 7h às 13h.

Cada munícipe deve procurar sua unidade de referência ou a unidade mais próxima de sua residência para ser imunizado. A população da área de abrangência dos postos de Martim Francisco, Planalto, Antonio Seixas Pereira e Parque do Estado II, pode se dirigir à uma das unidades mais próximas que estarão abertas, ou na próxima semana, ir direto no seu posto de referência das 13h às 15h30 para ser vacinado.

DOCUMENTAÇÃO

Para esta etapa da vacinação, não é necessário o agendamento prévio.

No entanto, para aqueles que vão receber a primeira dose, é preciso realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br. No ato da vacinação serão exigidos os seguintes documentos: RG/CPF e comprovante de endereço.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde recomenda que, se possível, as pessoas que serão vacinadas dentro de suas faixas etárias levem a ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha está disponível para impressão no site da Prefeitura, em http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid

Para quem vai receber a segunda dose do imunizante, basta levar os documentos pessoais (RG/CPF) e a carteirinha de vacinação que comprove a aplicação da primeira dose.

SOLIDARIEDADE

Vale lembrar que a campanha “Vacina e Solidariedade Salvam Vidas” está em andamento. No dia da vacinação, quem puder, deve colaborar com a doação de alimentos e produtos de limpeza para as famílias em vulnerabilidade social. Tudo será encaminhado ao banco de Alimentos, que providenciará a distribuição às pessoas que mais precisam.

ARTE 1

População em geral – 28 e 29 anos (1ª dose)

Sábado (31/07)

Das 07 às 13h

UBSs: Santa Cruz, Jardim Paulista, Antonio Albejante e Aterrado.

Documentos: RG/CPF, Comprovante de residência e pré-cadastro no Vacina Já. Recomendável levar a Ficha do Vacivida preenchida.

ARTE 2

População em geral – 2ª dose em atraso ou agendada para até 31/07

Sábado (31/07)

Das 07 às 13h

UBSs: Santa Clara, Vanderlei Silva Bueno, Maria Beatriz e CEM (Centro de Especialidades Médicas)

Documentos: RG/CPF, Carteirinha de Vacinação que comprove a aplicação da 1ª dose