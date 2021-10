Vacinação contra a Covid-19 será retomada na quarta e na sexta da semana que vem

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra dá sequência à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em dois dias da próxima semana. A aplicação das doses irá ocorrer por ordem de chegada, no Salão da Terceira Idade, das 8h às 12h e entre 13h e 15h.

Na quarta-feira, dia 13 de outubro, o atendimento será voltado a moradores acima de 18 anos que ainda não tenham tomado a 1ª dose do imunizante. Serão atendidos também holambrenses que estejam com o complemento da Butantan/CoronaVac atrasado ou programado para este dia e pessoas com mais de 60 anos que tenham tomado a 2ª dose há pelo menos 6 meses.

Na sexta-feira, 15 de outubro, será vez de quem está com a 2ª dose da vacina Fiocruz/AstraZeneca atrasada ou programada para essa data. Também de quem tomou a 1ª dose do antígeno da Pfizer até o dia 20 de agosto e está aguardando o complemento. Trabalhadores da área da saúde e imunossuprimidos também serão atendidos neste dia, desde que tenham tomado a 2ª dose há, pelo menos, 6 meses ou 28 dias, respectivamente.

Em todos os casos, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF. Para recebimento de 2ª e 3ª doses é preciso apresentar também o comprovante de vacinação anterior.

“É importante reforçar que só receberão o complemento ou o reforço pessoas que tomaram a 1ª dose aqui no município”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Fazemos um chamado especial para quem ainda não tomou a 1ª dose. Compareçam ao Salão da Terceira Idade. A luta contra a doença precisa contar com a colaboração de todos. Quanto mais gente imunizada, melhor”, pontuou.

A vacinação para moradores entre 12 e 17 anos segue suspensa. O Departamento Municipal de Saúde aguarda a chegada de novos lotes do antígeno para retomar o processo de imunização no município para esta faixa etária.

