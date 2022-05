Vacinação contra a influenza em idosos e profissionais da Saúde e contra a Covid-19 acontece no sábado, 21 de maio

A Secretaria Municipal de Saúde realiza no sábado, 21 de maio, vacinação contra a influenza e contra a Covid-19. A imunização da gripe é para idosos com idade a partir de 60 anos e profissionais da Saúde. Também será realizada imunização livre demanda contra a Covid-19 para adultos e crianças.

O horário de vacinação será das 8h às 15h em sete unidades de saúde: Ypê Pinheiro, Chaparral, Zona Norte, Zaniboni I, Rosa Cruz e Martinho Prado. Já nas unidades do Centro-Oeste, Santa Cecília e das Chácaras Alvorada a imunização será das 8h às 12h.

Influenza

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B. Para se vacinar, os idosos devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de residência.

Pessoas nesta faixa etária que se encontram acamadas também serão imunizadas. Para isso, familiares ou responsáveis deverão procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para o agendamento da aplicação das vacinas.

Já os profissionais da Saúde devem comparecer munidos de documento com foto e com o histórico da carteira de vacinação.

Covid-19

A vacinação livre demanda contra a Covid-19 é para adultos e crianças com idade entre 5 e 11 anos. Estão disponíveis para os adultos 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a 3ª dose é para quem já tomou a 2ª dose há quatro meses para pessoas acima de 18 de anos. Para o público infantil estão disponíveis 1ª e 2ª doses.

A 3ª dose da vacina para a faixa etária entre 12 e 17 anos de idade é exclusivamente para os imunossuprimidos. Nos adultos, a dose adicional é somente para pessoas maiores de 18 anos que já completaram o intervalo de quatro meses da 2ª dose.

A 4ª dose de imunização está disponível para os adultos imunossuprimidos e idosos a partir de 60 anos. Para se vacinar, o cidadão deve comparecer na unidade de saúde e apresentar documento comprovando a doença.

Vacinação contra a influenza para idosos e profissionais da saúde

Livre demanda contra a Covid-19

Data: Sábado, 21 de maio, das 8h às 15h

UBS Centro-Oeste

UBS Ypê Pinheiro

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Chaparral

USF Rosa Cruz

USF Martinho Prado

Das 8h às 12h

USF Santa Cecília

USF Chácaras Alvorada

USF Chácaras Alvorada