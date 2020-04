Vacinação contra gripe passa a atender outros grupos em Itapira

A Campanha de Vacinação contra Gripe será retomada no município na próxima quarta-feira com a liberação da aplicação de doses para outros grupos que fazem parte do público alvo atendido pela campanha. Além dos idosos com mais de 60 anos, a imunização atenderá também os portadores de doenças crônicas, adultos de 55 a 59 anos, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, profissionais de forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. Os locais de vacinação para cada grupo estão listados abaixo.

Vale ressaltar que os pacientes com doenças crônicas precisam apresentar, além da carteirinha de vacinação, um documento com indicação médica para tomar a vacina. A estimativa de vacinação para esta etapa é de pouco mais de 7.900 pessoas.

Vacinação contra Gripe

22 a 24 de abril

Público Alvo: Portadores de doenças crônicas

É necessário apresentar documento com indicação médica para tomar a vacina

Local de Vacinação: na Unidade Básica de Saúde de referência

UBS Barão, UBS Braz Cavenaghi, UBS Central, UBS Cubatão, UBS Eleutério, UBS Figueiredo, UBS Flavio Zacchi, UBS Istor Luppi, UBS Pé No Chão, UBS Ponte Nova, UBS Prados, UBS Vila Ilze

Atendimento

De quarta a sexta-feira das 9h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.

Público Alvo

Adultos de 55 a 59 anos, Idosos com mais de 60 anos, Caminhoneiros, Profissionais de Transporte Coletivo, Profissionais de forças de Segurança e Salvamento e Funcionários do Sistema Prisional

Local de Vacinação: Parque Juca Mulato – Sistema Drive-Thru e Tenda

Atendimento

De quarta a sexta-feira das 9h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.