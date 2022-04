Vacinação contra raiva animal esta sendo aplicada

Para receber a vacina, o animal precisa ter pelo menos 3 meses de vida

Nesta quarta-feira (27) se inicia a vacinação contra raiva animal de cães e gatos em Engenheiro Coelho. A vacinação vai acontecer todas as quartas-feiras, entre as 14h e 17h, no barracão da feira livre.

Para receber a vacina, o animal precisa ter pelo menos 3 meses de vida. Se o animal já recebeu outras doses de vacina, o tutor precisa levar a carteirinha de vacinação, para que seja feito o registro correto das doses recebidas pelo animal.

Segundo o Médico Veterinário, Dr. David Peloia Forner, responsável pela Vigilância Sanitária no município, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estimam que a população de cães na cidade esta entre 4 e 5 mil animais, e a de gato, entre 800 e 1 mil animais. “Agora, nós vamos trabalhar com um esquema vacinal contínuo para esses animais e não apenas através de uma campanha de vacinação, que, geralmente, acontece em agosto. Nesse primeiro momento, nós vamos ter um dia fixo para a aplicação da vacina nesses animais, uma vez por semana, sempre as quartas-feiras.”.

Segundo dados da Vigilância Sanitária, todo ano são aplicadas cerca de 4 mil doses de vacinas contra raiva animal na cidade, entre cães e gatos. “Nós temos uma área rural muito grande no município, o que acaba aumentando bastante o número de animais de estimação nas propriedades rurais da cidade, além dos animais que se encontram na cidade. Nós estamos estudando datas e locais para que essa vacinação seja realizada em algum local na área rural, facilitando o acesso para a população rural”, afirmou Peloia.

SERVIÇO

Projeto Melhor Amigo

Vacinação de cães e gatos

Todas as quartas-feiras – 14h às 17h

Barracão da feira livre

Rua 13 de Maio, 103 – Centro