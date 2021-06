VACINAÇÃO DE PESSOAS DE 50 A 59 ANOS COMEÇA NA SEXTA-FEIRA EM AMPARO

As vacinas para o público de 50 a 59 anos sem comorbidades chegaram na tarde de hoje em Amparo, e a partir de sexta-feira, 18 de junho, essas pessoas começam a ser vacinadas na cidade. Para atender todo o público alvo e acelerar a vacinação, Amparo vai ampliar os horários e locais de vacinação na cidade neste final de semana. Sexta-feira e sábado dessa semana serão Dias D da vacinação contra a Covid-19 e nesses dias, todas as pessoas de qualquer grupo que já tenha sido convocado para receber a vacina até o momento poderão ser vacinadas.

Nos Dias D de vacinação, não será necessário agendamento para a vacina e o munícipe que faz parte dos grupos que têm direito poderá receber a vacina em qualquer Unidade de Saúde da cidade das 8h às 17h.

Nas Unidades de Saúde da zona rural, os horários são diferentes neste final de semana. No bairro dos Rosas e no Marp, a vacinação será apenas na sexta-feira, e na Boa Vereda, apenas na quinta. Na Unidade do bairro Pedrosos o atendimento será o dia todo na sexta e até 12h do sábado.

Se você estiver agendado para receber a primeira dose da vacina neste sábado no Postão, você também pode ir em qualquer Unidade de Saúde da cidade, no horário que preferir.

Para ser imunizado, o munícipe precisa apresentar um documento com foto e um comprovante de residência de Amparo. E se tiver comorbidades, também é necessário comprovar com exames, receitas ou laudo médico.

O objetivo dessa ação é acelerar a vacinação em Amparo e assim ajudar a diminuir a disseminação do vírus na cidade e também a ocupação dos leitos nos hospitais.