VAGAS PAT – 19/05/2025

VENDEDOR INTERNO

HOME OFFICE

( TELEMARKETING )

100 VAGAS

ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO

MAIOR DE 18, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 8:40HS AS 15:00HS DE OU DAS 15:00HS AS 21:20HS DE SEGUNDA A SEXTA E AOS SÁBADOS 9:40HS AS 16:00HS, SALARIO R$ 1522,28

MECÂNICO MOTO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH A/B, TRABALHAR EM CONCHAL, SALARIO R$ 4.000,00 + AJUDA DE CUSTO, HORAS EXTRAS E BONIFICAÇÃO

ESTAGIÁRIO

01 VAGA

SUPERIOR

CURSANDO ADMINISTRATIVO, CONTABILIDADE OU DIREITO, ATENDIMENTO AO PUBLICO E ROTINAS ADMINISTRATIVAS, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 07:00HS AS 13:00HS, SALARIO R$ 1.200,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

CHAPEIRO

02 VAGAS

NÃO EXIGIDO

CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 16:00HS AS 23:50HS, SALARIO R$ 1.933,00 + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

PIZZAIOLO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.900,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE R$300,00

OPERADOR EMPILHADEIRA

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 3.150,00 + VALE ALIMENTAÇÃO + VALE REFEIÇÃO + CONVENIO MEDICO + FRETADO

COZINHEIRA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, RESPONSÁVEL PELO PREPARO DOS PRATOS CONFORME CARDÁPIO, SALARIO 3.200,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE R$300,00

AUXILIAR DE COZINHA

02 VAGAS

NÃO EXIGIDO

CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 16:00HS AS 23:50HS, SALARIO R$ 1.933,00 + SEGURO DE VIDA + VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE DE COZINHA

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.900,00 + GORJETA R$ 160,00 + CESTA BÁSICA R$ 140,00 + COMISSÃO + VALE TRANSPORTE R$300,00

CALDEIRISTA NOTURNO

12X36

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA, CNH C/B, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, HABILITADO PARA DIRIGIR TRATOR, SALARIO R$ 2.572,22 + PREMIO R$ 250,00 + CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 250,00 + ADICIONAL NOTURNO / INSALUBRIDADE PAGO A KM

AUXILIAR ALMOXARIFADO

04 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, APOIO NA ORGANIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, REALIZAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA, SALARIO R$ 2.354,10 + VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO + CONVENIO MEDICO + FRETADO. SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA E COSMÓPOLIS

FARMACÊUTICO

01 VAGA

SUPERIOR

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 4.455,00 + COMISSÕES DE VENDAS + CONVENIO FARMÁCIA, HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14:00HS AS 23:00HS

ORÇAMENTISTA COMERCIAL

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

CONHECIMENTO NA FUNÇÃO, ATENDIMENTO AO CLIENTE (PRESENCIAL,TELEFONE E ONLINE ) NECESSÁRIO CONHECIMENTO AVANÇADO EM EXCEL E INFORMÁTICA.

INSTALADOR DE CORTINAS

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO

INSTALAR CORTINAS E PERSIANAS COM CONHECIMENTOS NA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS BÁSICAS COMO FURADEIRA, PARAFUSADEIRA, CONHECIMENTO EM MEDIDAS, SALARIO R$ 1.943,67 +

CESTA BÁSICA E ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTIVER EM OUTRA CIDADE

AÇOUGUEIRO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA COMPROVADA, CNH B/C, POSSUIR VEICULO PARA TRABALHO ( COSMÓPOLIS ) SALARIO R$ 2.350,00 + R$ 250,00 VALE COMPRA

AUXILIAR DE GALVANIZAÇÃO

03 VAGA

NÃO EXIGIDO

EXECUTAR TAREFAS E ATIVIDADES DE APOIO AOS SETORES DE EXPEDIÇÃO E GALVÂNICA, FAZER O PREPARO DA PEÇAS QUE RECEBERÃO O TRATAMENTO QUÍMICO, SALARIO R$ 2.220,00 + PREMIAÇÃO E BONIFICAÇÕES + CAFÉ DA MANHÃ + ALMOÇO + FRETADO, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E VIAGENS

COSTUREIRA

09 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA EM MAQUINAS COMO: RETA, VIÉS, INTERIOQUE,CASEADEIRAS E TRAVETE, SALARIO R$ 2.376,00 + REFEIÇÃO NO LOCAL + PLANO MEDICO E ODONTO + VALE ALIMENTAÇÃO + FRETADO.

FARMACÊUTICO

01 VAGA

SUPERIOR

RESPONSÁVEL POR GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS REGULAMENTAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, OFERECER ORIENTAÇÕES AOS CLIENTES SOBRE MEDICAMENTOS E CUIDADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALARIO R$ 4.647,65 + COMISSÃO + ASSISTÊNCIA E ODONTO MEDICA + CONVENIO COM FARMÁCIA E ÓTICA + SEGURO DE VIDA + TRANSPORTE

COZINHEIRO (A)

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA COZINHA INDUSTRIAL, SALARIO R$ 1990,82 + CESTA BÁSICA + VALE TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL + CONVENIO MÉDIO E ODONTO ( OPCIONAL APOS A EXPERIENCIA ), SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AJUDANTE DE ESQUADRIAS

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

AUXILIAR NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 1.794,00 + CESTA BÁSICA, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

OPERADOR DE LOGÍSTICA 1

10 VAGAS

ENSINO MÉDIO

CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, REALIZAR CARGA, DESCARGA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS COM EMPILHADEIRA, ATUAR NO APOIO À INVENTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA 5S, CNH B/DSALARIO R$ 2.136,35 + PLANO MEDICO E ODONTO + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 500,00 + VALE TRANSPORTE OU CARTÃO TICKET CAR + PLR ANUAL , SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

PULVERIZADOR

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 2.289,97 + CAFE DA MANHÃ + PREMIO R$ 250,00 + INSALUBRIDADE + TRANSPORTE

AJUDANTE GERAL

10 VAGAS

ENSINO MÉDIO

REALIZAR SEPARAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRODUTOS MANUALMENTE, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO LOCAL DE TRABALHO, CNH A/B, HORÁRIO DE TRABALHO TURNOS : 1º) 06:00HS AS 14:20HS, 2º) 14:20HS AS 22:35 3º) 22:35HS AS 06:00HS, SALARIO R$ 2.136,35 + PLANO MEDICO E ODONTO + REFEIÇÃO NO LOCAL + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 500,00 + VALE TRANSPORTE OU CARTÃO TICKET CAR + PLR ANUAL DE R$ 1.200,00 SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

30 VAGAS

ENSINO MÉDIO OU

CURSANDO

EXPERIENCIA, FABRICA DE COLCHÃO, SALARIO R$ 2.242,62 + CESTA BÁSICA + AJUDA DE CUSTO MENSAL R$ 100,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

COSTUREIRA

02 VAGAS

ENSINO MÉDIO OU

CURSANDO

EXPERIENCIA, FABRICA DE COLCHÃO, SALARIO R$ 2.242,62 + CESTA BÁSICA + AJUDA DE CUSTO MENSAL R$ 100,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ESTOQUISTA

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, SALARIO R$ 2.000,00 + CESTA BÁSICA + VALE TRANSPORTE + PLANO MEDICO E ODONTO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

ELETRICISTA INSTALADOR

01 VAGA

TÉCNICO

EXPERIENCIA EM COMANDOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES, CNH B, DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS, SALARIO R$ 3.080,00 + 30% ADICIONAL + REFEIÇÃO R$ 35,00 DIA ÚTIL + CESTA BÁSICA R$ 400,00 + PERNOITE R$ 200,00 + PLANO MEDICO R$ 350,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AJUDANTE

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

SALARIO R$ 2.113,96, APOS EXPERIENCIA REAJUSTE SALARIAL E VALE ALIMENTAÇÃO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

SERVIÇOS GERAIS

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

CARGA, DESCARGA, MANUTENÇÃO, CNH A/B, POSSUIR VEICULO, SALARIO R$ 2.400,00 + VALE ALIMENTAÇÃO R$740,00, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA

AUXILIAR DE LINHA PRODUÇÃO

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA PRODUÇÃO, SALARIO R$ 1.899,63 + PLANO DE SAÚDE E ODONTO + VALE TRANSPORTE +VALE ALIMENTAÇÃO

SOLDADOR

03 VAGAS

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, SALARIO R$ 1.899,63 A 2.200,00 DEPENDENDO DA EXPERIENCIA + PLANO DE SAÚDE E ODONTO + VALE TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO

MONTADOR HIDRÁULICO

02 VAGAS

FUNDAMENTAL

TER EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CONHECIMENTO EM SERRALHERIA, SALARIO R$ 1.899,63 A 2.300,00 DEPENDENDO DA EXPERIENCIA + PLANO DE SAÚDE E ODONTO + VALE TRANSPORTE + VALE ALIMENTAÇÃO

TORNEIRO MECÂNICO

01 VAGA

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA EM TORNO CNC, LER E INTERPRETAR DESENHO TÉCNICO, UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO, SALARIO NÃO DIVULGADO PELA EMPRESA, CONVENIO MEDICO E VALE TRANSPORTE

PINTOR ELETROSTÁTICO

03 VAGAS

ENSINO MÉDIO

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, EFETUAR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TODAS AS PEÇAS SOLICITADAS, SALARIO R$ 2.474,00 + VALE TRANSPORTE + CESTA BÁSICA

MONTADOR ESTRUTURAS METÁLICAS

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA NA FUNÇÃO, CNH B SALARIO R$ 3.000,00 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 300,00 + CESTA NATAL + BRINDE NO DIA DO ANIVERSÁRIO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

SOLDADOR

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, SOLDA DE ESTRUTURAS METÁLICAS CNH B SALARIO R$ 3.000,00 + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 300,00 + CESTA NATAL + BRINDE NO DIA DO ANIVERSÁRIO, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE MECÂNICO

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, CNH B, SALARIO R$ 2.000,00 + CESTA BÁSICA E TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

MECÂNICO INDUSTRIAL AGRÍCOLA

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, CNH B, SALARIO R$ 3.000,00 + CESTA BÁSICA E TRANSPORTE, SOMENTE MORADORES DE ARTUR NOGUEIRA.

AUXILIAR DE LINHA PRODUÇÃO

05 VAGAS

FUNDAMENTAL

CNH A/B, SALARIO R$ 2.186,28 + CAFE DA MANHA + ALMOÇO NO LOCAL + CONVENIO FARMÁCIA + CARTÃO PARA AJUDA DE CUSTO DESLOCAMENTO R$ 230,00 + SEGURO DE VIDA + PLR + VALE ALIMENTAÇÃO R$ 170,00 + BONIFICAÇÃO R$ 300,00.

JARDINEIRO (TEKA)

01 VAGA

FUNDAMENTAL

EXPERIENCIA, PLANTAÇÃO, CRIAÇÃO DE JARDINS, PODA DE ARVORES, CUIDADO DE FLORES DE AMBIENTE EXTERNO E INTERNO, CORTE DE GRAMA, SALARIO NÃO DIVULGADO PELA

EMPRESA, REFEIÇÃO NO LOCAL, CONVENIO MEDICO E ODONTO.