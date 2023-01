Vai começar a 72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba de Valinhos

Na próxima sexta-feira (13), a cidade de Valinhos, interior do Estado

de São Paulo, será o ponto de encontro para o público que curte muita

música boa e uma excelente gastronomia. Entre os dias 13 e 29 de

janeiro, a 72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba volta com tudo e promete

reunir milhares de pessoas de toda a Região Metropolitana de Campinas.

A festa, que será no Parque Monsenhor Bruno Nardini, conta com o apoio

da Prefeitura Municipal de Valinhos, e tem a realização da

Organização Estrela.

A grade de shows promete agradar todo o tipo de público. Sertanejo,

pagode e eletrônico são alguns dos ritmos que irão embalar a festa.

Além de grandes artistas nacionais, atrações regionais estarão se

apresentando durante todos os dias em palcos alternativos. No dia 13 de

janeiro, primeiro dia de evento, a banda Inimigos da HP sobe ao palco

para cantar grandes sucessos da carreira. No dia seguinte é a vez da

dupla sensação do momento, Hugo & Guilherme, comandar a festa. No dia

15, a apresentação fica por conta das duplas Luiz Miguel & Daniel e

Matogrosso & Mathias

A segunda semana começa com o show do aclamado DJ Alok, no dia 20.

Gustavo Mioto se apresenta no dia 21, e a banda Turma do Pagode, no dia

22. A última semana da 72ª Festa do Figo e 27ª Expogoiaba terá os

shows de Rick & Renner no dia 27, Ana Castela no dia 28, e encerrando

com chave de ouro, a cantora Bruna Viola, no dia 29.

Nos demais palcos (Frutas e Tenda do Rock) estão programados muitos

shows regionais. Haverá no Palco das Frutas, as apresentações de

Cazuza Cover, U2 Cover, Tim Maia Cover, entre outras atrações. No dia

21 (sábado), terá a Orquestra Jazz Sinfônica e o encerramento dos

shows ficou a cargo da Banda do Brejo. Já a Tenda do Rock promete

muitas novidades. Haverá um tributo ao cantor André Mattos, Led

Zeppelin Cover, Rolling Stones Cover e muito mais.

ATIVIDADES

Todos os domingos haverá leilão das mais belas frutas da 72ª Festa do

Figo e 27ª Expogoiaba, das 13h às 17h, próximo ao Pavilhão de

Exposição. Este ano a expectativa é que sejam vendidas 120 toneladas

de frutas no pavilhão, entre atemoia, pitaya, figo da índia,

seriguela, uva, além do figo e da goiaba branca e vermelha.

O presidente do Sindicato Rural, Pedro Sidnei Pellegrini, que também

está à frente da Associação Agrícola de Valinhos, estima uma safra

com 2,2 milhões de caixas de figo, cada uma com 1,6 quilo, e 3,6

milhões de caixas de goiaba, cada uma com 3,5 quilos cada.

No primeiro domingo (15) de festa, no recinto haverá a tradicional

Exposição de Carros Antigos, com reunião de inúmeros veículos como

aero willis, dkw, fuscas, kombis, modelos Ford e outros. Organizado pelo

Clube de Carros Antigos de Valinhos, será entre 9h e 15h, no palco 2,

com a previsão de 350 participantes.

No domingo (22), é a vez do Encontro de Motos, a partir das 10h, com

concentração no CACC, onde começa a confraternização na Praça de

Alimentação, instalada no local. A saída está prevista para às 11h,

seguindo para o Parque Municipal, com entrada pelo portão 3,

contornando a Tenda do Rock, já com o som da banda Creedence Cover,

para recepcionar os participantes.

O encerramento no último domingo (29), terá o Passeio Ciclístico,

promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer. A concentração será a

partir das 8h30, no Centro de Artes, Cultura e Comércio (CACC), onde os

participantes deverão fazer as inscrições antes da saída. O passeio

terá cerca de 1h30 de duração, com saída às 9h e chegada também no

CACC.

AGROTURISMO

Todos os sábados e domingos dos três finais de semana do evento (dias

14, 15, 21, 22, 28 e 29 de janeiro), das 9h às 16h, haverá os passeios

de Agroturismo. O roteiro passa por propriedades nas quais os visitantes

conhecerão lindas paisagens, o cultivo do figo e da goiaba, a

produção de doces típicos e poderão degustar vinhos e licores

artesanais. O valor do ingresso é de R$ 30,00 por pessoa.

PARQUE DE DIVERSÃO

Ao todo, o Parque de Diversão terá 20 tipos de brinquedos, permitindo

que pessoas de várias idades possam aproveitar a 72ª Festa do Figo e

27ª Expogoiaba. Terá brinquedos para quem gosta de muita emoção até

quem prefere somente curtir com os filhos – kamikaze; disko; magic

dream; samba; brucomela; crazy dance; amor express; roda gigante;

autopista; barco viking; trenzinho; cama elástica; fusca; truck;

carrossel; helicóptero; aviões; carrossel disney; dumbo; e tobogã

inflável.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

A praça de alimentação terá opções para todos os gostos, do

italiano aos lanches, incluindo muita guloseima. Terá ainda Barraca

Italiana; o Festival do Torresmo; o Food Trucks (com lanches diversos);

e comida nordestina.

Terá ainda pastel; Pizza Cone; Crepe Francês e Suíço; milho;

porções; e espetinho. Para quem gosta terá ainda churros; sorvete;

doces; vinho; chopp, refrigerantes; e água de coco. Além da Tenda da

Asserutil, com seus tradicionais lanches de calabresa, hambúrguer,

pernil e mortadela, incluindo a parte de bebida (água com e sem gás,

cervejas e refrigerantes).

TOMBO DA POLENTA E A PISA DE UVAS

Mantendo a tradição italiana presente da festividade, o Tombo da

Polenta e a Pisa da Uva acontecerão sempre aos domingos, a partir das

12h, começando pelo Tombo da Polenta, que simboliza a união familiar.

Idealizada, preparada e organizada pela Associação Italiana de

Valinhos, em conjunto com a Comissão Organizadora e a Paróquia São

Cristóvão, a ideia do Tombo da Polenta e da Pisa da Uva surgiu em

2014.

HISTÓRIA

Oficialmente, a festa marcou o calendário em 1949, mas surgiu em 1940,

quando da construção da Matriz de São Sebastião, padroeiro da

cidade, e como forma de divulgação do figo roxo, que se perdia pelo

transporte precário, sendo o principal produto da cidade.

A 1ª edição foi feita ao lado da igreja velha, na Praça São

Sebastião. Os produtores doaram as frutas, que eram vendidas, mas

também doaram galinhas, porcos, gado, bolos, tudo para leilão, com a

forte voz de Geraldo Pupo. A comunidade construiu barracas de bambus e

enfeitou com bandeirolas.

INGRESSOS

Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Pista,

Área Vip Premium e Camarote. Os ingressos podem ser adquiridos pelo

site da Tycket

https://tycket.com.br/lista.php?busca=S&txt_busca=Festa+do+figo [1] [2],

ou na bilheteria do local. O evento terá entrada franca, todos os dias,

até às 16h. Após esse horário, haverá cobrança de ingresso para os

dias 14, 20, 21 e 28 de janeiro. Para os setores Área Vip Premium e

Camarote, terão vendas de ingressos todos os dias. Às sextas-feiras os

portões abrem às 17h e aos sábados e domingos às 10h. No dia 20 de

janeiro, Dia de São Sebastião – Padroeiro da cidade – os portões

também irão abrir às 10h.

SHOWS

13/01 – Inimigos da HP (entrada franca)

14/01 – Hugo & Guilherme

15/01 – Matogrosso & Mathias e Luiz Miguel & Daniel (entrada franca)

20/01 – Alok

21/01 – Gustavo Mioto

22/01 – Turma do Pagode (entrada franca)

27/01 – Rick & Renner (entrada franca)

28/01 – Ana Castela

29/01 – Bruna Viola (entrada franca)

72ª FESTA DO FIGO E 27ª EXPOGOIABA

Data: 13 a 29 de janeiro

Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini – Rua Dom João VI, 82 – Jardim

Planalto – Valinhos/SP.

Atrações deste final de semana: