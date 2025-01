Vai começar o Campeonato Municipal de Futebol Veterano 2025 em Santo Antônio de Posse

A bola vai rolar no próximo dia 8 de fevereiro com o início do Campeonato Municipal de Futebol Veterano 2025 em Santo Antônio de Posse. A competição, que promete movimentar o esporte local, contará com a participação de seis equipes formadas por atletas a partir de 35 anos.

O jogo de abertura será realizado no Estádio Municipal “José Ferreira Neto”, localizado em frente à Prefeitura Municipal, com início marcado para as 15h.

Os torcedores são convidados a prestigiar os confrontos e apoiar seus times favoritos nesta competição esportiva. O Campeonato Municipal de Futebol Veterano é uma iniciativa que valoriza o esporte amador e promove a confraternização entre os jogadores e a comunidade.

Fique atento à programação e venha torcer!