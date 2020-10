Vândalos causam prejuízos na Quadra Poliesportiva do Conjunto Habitacional Rainha da Paz

Durante a noite de terça-feira, 27 de outubro, para a quarta-feira, dia 28, vândalos estouraram os cadeados e quebraram as portas dos vestiários e depósito de materiais da Quadra Poliesportiva do Conjunto Habitacional Rainha da Paz.

Segundo informou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer além dos estragos os vândalos roubaram os chuveiros, bolas usadas pelo professor do Projeto Futsal usadas nas aulas ministradas gratuitamente para as crianças moradoras na região. “Também foram levados todos os disjuntores e cabos elétricos, até compramos os materiais e contratarmos um profissional para realizar os reparos a Quadra de Esportes do Rainha da Paz não tem energia elétrica para as atividades realizadas no período da noite”, destacou o secretário de Esportes, Valdir Carlos Volpato.