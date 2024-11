Vaquinha Solidária é Criada para Repor Carro de Motorista Após Incêndio em Santo Antônio de Posse

Na madrugada deste domingo, 03 de novembro, um incêndio devastador atingiu o pátio das ambulâncias em Santo Antônio de Posse, causando graves prejuízos para o município. O fogo destruiu não apenas veículos de serviço essenciais, mas também um carro particular: um Fiat Idea ELX 2010, pertencente ao motorista de ambulância Márcio Padilha, que estava de plantão no momento. Seu carro foi completamente consumido pelas chamas.

Para apoiar Márcio na reposição de seu veículo, amigos e colegas iniciaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar R$ 30 mil. A campanha busca ajudar o motorista a superar esse momento complicado, destacando que, enquanto o poder público dispõe de alternativas para repor as ambulâncias destruídas, o caso do automóvel pessoal de Márcio depende da solidariedade da comunidade.

A campanha de arrecadação já está em andamento, e qualquer contribuição é bem-vinda para auxiliar Márcio a adquirir outro carro. As doações podem ser realizadas através do link abaixo:

[Clique aqui para contribuir com a vaquinha online 5177534@vakinha.com.br]

Este é um momento de união para a comunidade, em que qualquer ajuda fará a diferença para quem tanto se dedica ao cuidado da população.