VARAL SOLIDÁRIO ACONTECE TODA QUINTA, NO FUNDO SOCIAL

Devido ao sucesso da Campanha do Agasalho 2022, com quase 5 mil peças arrecadadas até o momento, o Fundo Social de Mogi Mirim passou a fazer a distribuição das roupas e agasalhos, promovendo o Varal Solidário.

A iniciativa que tem como lema “Pegue o que precisar, doe o que não lhe servir” tem feito muito sucesso e, até o final do mês de julho, vai acontecer todas as quintas-feiras, na sede do Fundo Social.

“O pessoal tem gostado muito do Varal Solidário. Tem gente que vem aqui e leva roupa para a família toda. Além de estarmos contribuindo com as famílias que não precisam gastar com roupas novas, também estamos incentivando o consumo consciente, já que as roupas estão todas em bom estado e podem ser reaproveitadas por muito tempo ainda”, comentou a responsável pela organização do Varal Solidário, Lúcia Guerreiro.

Na última quinta-feira (30), mais de 400 peças de roupas foram distribuídas à população. O Prefeito Paulo de Oliveira e Silva esteve na sede do Fundo Social e aprovou o Varal Solidário. “É uma bela iniciativa que, de fato, contribui com quem mais precisa”, disse.

Todos que quiserem doar peças usadas em bom estado ou pegar para si e para familiares as roupas disponíveis no Varal Solidário, basta ir à sede do Fundo Social – Rua Marciliano, 610, Centro, entrada pela rua lateral – João Bordignon, s/n, no prédio do Instituto Coronel João Leite – às quintas-feiras, até o final do mês de julho, das 8h00 às 16h00.