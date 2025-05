Varejo paulista deve faturar 5,4% a mais com vendas do Dia das Mães

O Dia das Mães sempre foi uma data especial para o comércio, mas neste ano, o cenário promete ser ainda mais positivo. Segundo dados da FecomercioSP, o varejo paulista deve faturar 5,4% a mais, em comparação ao ano passado. Esse crescimento, mesmo em meio aos desafios econômicos, como inflação e juros altos, reflete um mercado de trabalho mais aquecido e uma leve elevação na renda das famílias.

José Antonio Scomparin, presidente do Sincomercio de Mogi Mirim, destacou que as lojas estão preparadas para atender bem e oferecer os melhores produtos aos clientes. Para ele, esse resultado positivo contribui, para que as empresas mantenham seu padrão de qualidade, com produtos de primeira linha. Scomparin também ressaltou a importância das campanhas promocionais, que fortalecem e valorizam o comércio local.

Como presidente da Associação Comercial de Mogi Mirim, eu também reforço essa visão. O Dia das Mães é uma data estratégica para o comércio, e as campanhas promocionais são essenciais para impulsionar as vendas, fortalecer o comércio local e manter a qualidade do atendimento que nossos clientes merecem.

É interessante observar como cada segmento se prepara para atender a esse aumento da demanda. As lojas de móveis e decoração, por exemplo, devem liderar o crescimento, com uma alta projetada de 15,8%. O desejo de presentear com algo durável, talvez impulsionado por um maior acesso ao crédito, está estimulando as vendas, nesse setor. Vestuário, tecidos e calçados, que ainda se recuperam dos impactos da pandemia, também vão experimentar um salto de 14,7%. Esse dado reforça como o Dia das Mães tem um peso simbólico que transcende os desafios econômicos.

Um ponto que chama a atenção é o crescimento esperado para farmácias e perfumarias, com projeção de 10% nas vendas, totalizando R$ 12,7 bilhões. Isso demonstra como produtos de beleza e de autocuidado estão cada vez mais presentes nas escolhas dos consumidores para presentear as mães.

Na capital paulista, o cenário é igualmente otimista, com previsão de aumento de 5,8% no faturamento, alcançando R$ 24 bilhões. As lojas de móveis e decoração novamente aparecem no topo da lista, com crescimento de 16,9%, seguidas por vestuário e calçados (12,4%) e eletrodomésticos (8,6%). Supermercados, como de costume, lideram em faturamento, somando R$ 12,2 bilhões.

O que esses números nos mostram é que, mesmo diante de adversidades econômicas, o comércio paulista continua forte e preparado para atender bem seus clientes. As campanhas promocionais, o cuidado com os detalhes e a qualidade dos produtos são fatores determinantes para esse desempenho positivo.

Para quem está no varejo, essa é a hora de ajustar as vitrines, preparar as campanhas e criar as estratégias para atrair os consumidores. O Dia das Mães é mais do que uma data comercial, é uma oportunidade de fortalecer laços e criar memórias – e o comércio tem um papel essencial nessa experiência.

Comerciantes, fiquem de olho nessa oportunidade e boas vendas!