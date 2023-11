Varziano de Amparo tem semifinais no domingo

O 50º Varziano de Futebol da Estância de Amparo tem suas semifinais agendadas para o domingo, 26.

As partidas acontecem no campo do Rio Branco. Às 8h30, o Lester enfrenta o EC Modelo. Às 10 horas, Maiorias e Arapiraca medem forças.

Nesta fase, casi haja o empate em tempo normal de jogo, a decisão acontece nas cobranças de pênalti, para a definição do vencedor.

A disputa final pelo título foi agendada para o dia 3 de dezembro, pela Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo.