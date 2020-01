Veículo destrói vasos ornamentais na Avenida Wanderlei José Vicentini em Pedreira

Durante a madrugada de terça-feira, 21 de janeiro, um veículo, em circunstâncias a serem investigadas, invadiu o canteiro central da Avenida Wanderlei José Vicentini, proximidades da Praça Coronel João Pedro, destruindo três vasos ornamentais.

A Secretaria Municipal de Turismo, logo pela manhã, foi comunicada do ocorrido e imediatamente informou a Polícia Municipal e a Polícia Civil que iniciaram as investigações para descobrir quem foi o autor da destruição.

“A Administração Municipal vem trabalhando para cuidar e embelezar a cidade que recebe semanalmente cerca de 20 mil turistas, contratamos uma equipe que cuida diariamente das margens da Avenida Antonio Serafin Petean, a Marginal, rotatórias e dos vasos que foram instalados no canteiro central que divide as pistas da rodovia.

Infelizmente esta não é a primeira vez que vasos são destruídos, pedimos a população que colabore conosco e denunciem qualquer ação estranha que possa causar prejuízos aos cofres público”, ressaltou o secretário de Turismo Rodolfo Firmino Rossetti.

Segundo informou o vice-prefeito Fábio Polidoro, após a repercussão nas redes sociais do ocorrido, o condutor do veículo entrou em contato, via telefone, assumiu o erro, afirmando que irá arcar com os custos de reposição dos vasos danificados da Avenida Wanderlei José Vicentini. “Muitos erram, mas poucos tem a hombridade de assumir as conseqüências”, destacou Fábio Polidoro.