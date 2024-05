Veículo roubado é encontrado abandonado em Mogi Guaçu

Na última noite, por volta das 20:20h, as autoridades de Mogi Guaçu, foram acionadas para comparecer à residência localizada na Rua Conceição Travaglia Blanco, onde ocorreu o roubo de um veículo. No entanto, ao chegarem ao local, não encontraram ninguém na residência. A equipe, então, continuou o patrulhamento em busca do veículo mencionado.

Em uma reviravolta da busca, a equipe do CGP 1 encontrou o veículo abandonado na Avenida Maria Madalena Vedovelo Canato. Após a descoberta, o registro da ocorrência foi solicitado ao COPOM, que empenhou uma equipe para o procedimento adequado.

Ao chegarem ao local onde o veículo foi encontrado, a equipe deparou-se com o CGP1, que estava preservando o veículo. Foi informado que a chave estava na ignição e não havia sinais de avarias significativas, porém, o pneu estepe não estava presente no interior do veículo, indicando que foi subtraído pelo responsável pelo roubo.

Logo após, o proprietário do veículo compareceu ao local e relatou sua versão dos fatos. O veículo, devidamente licenciado, foi devolvido ao proprietário, que, acompanhado pela equipe, dirigiu-se à CPJ para as medidas legais necessárias.

Este incidente destaca a importância da pronta resposta das autoridades e a colaboração entre diferentes equipes para garantir a segurança da comunidade e a resolução eficiente de casos de roubo de veículos.