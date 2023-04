Veja a previsão do tempo para esse feriado em Jaguariúna e na Região Metropolitana de Campinas

Segundo o CEPAGRI (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) é esperado uma queda na temperatura para a região, com mínima podendo chegar a 11°C e a máxima atingindo até 23°C.

Entre quinta-feira, 20 de abril, e domingo, 23 de abril, a temperatura na RMC deve oscilar entre 11°C e 23°C. O período começou com uma brusca queda de temperatura, mas o tempo deve permanecer estável com predominância de sol e alguns momentos de céu parcialmente nublado. À noite, os ventos sopram com intensidade moderada, reforçando a sensação de frio. Na sexta-feira, os ventos sopram com intensidade moderada de forma contínua, com momentos de forte intensidade, o que deverá baixar a sensação térmica ao longo do dia. A mínima prevista para o amanhecer é de 11°C, com máxima de 23°C.

No final de semana, as temperaturas voltam a subir gradativamente, permanecendo relativamente baixas durante a noite e mais agradáveis no período da tarde, podendo até mesmo gerar uma sensação de “calorzinho”, especialmente sob a radiação solar direta e com ventos fracos. Isso implica em uma grande variação na sensação térmica entre o dia e a noite. Durante a noite, os ventos voltam a soprar com intensidade moderada, o que baixa a sensação térmica. No sábado, as temperaturas ficam entre 13°C e 25°C, e no domingo, entre 14°C e 26°C. Durante o período de 20 a 23 de abril, não há previsão de chuvas na RMC