Veja como solicitar o Seguro Desemprego pelo app Carteira de Trabalho

Um dos efeitos alavancados pela pandemia foi a digitalização de serviços e processos, pois os trabalhadores estiveram muito tempo no período de isolamento social. Com isso, foi desenvolvido o acesso ao seguro-desemprego pela carteira de trabalho virtual, para facilitar as operações no país.

Primeiro é importante salientar que o seguro-desemprego é concedido ao trabalhador quando este é demitido sem justa causa. O auxílio referente à demissão pode ser solicitado de 7 a 120 após o ocorrido.

Para pedir o auxílio, primeiro precisamos entender como acessar ao aplicativo. O acesso se dá pelo download do aplicativo, em IOS ou Google Play. Posteriormente é só acessar a página do Ministério da Economia para registrar o acesso.

Após isso, é a fase de dar entrada ao seguro-desemprego, seguindo o passo a passo a seguir:

Entrar no aplicativo com seu CPF e senha.

Autorizar o uso de dados.

Clicar em “Benefícios”, que está localizado no canto inferior direito.

Clicar em “Solicitar”, na área do seguro-desemprego.

Digitar o número do requerimento e clicar em “Próximo”, a partir disso o app vai mostrar informações da empresa e os termos necessários, por fim, apenas avançar e terminar a solicitação.

Para mais informações sobre o aplicativo, acesse aqui.