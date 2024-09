Vem aí a 2ª Feijoada da Nina: Não fique de fora!

Prepare-se para um dos eventos mais esperados da cidade! No próximo domingo, 08 de setembro, a partir das 11h, o Rancho Pegorari será palco da 2ª Feijoada da Nina, uma celebração que promete muita comida boa e música de qualidade.

A feijoada, que será servida à vontade, estará disponível das 11h30 às 15h, garantindo que todos possam se deliciar com esse prato típico brasileiro. E não é só isso! A animação ficará por conta do grupo “Pagode dos Amigos” e do DJ MGT, que trarão muito samba e pagode para levantar o astral do evento.

Ingressos e Informações

Os ingressos estão à venda e são limitados, então garanta o seu com antecedência! Os valores são super acessíveis:

– 0 a 6 anos: Entrada gratuita

– 7 a 12 anos: R$ 25,00

– Acima de 13 anos: R$ 50,00 (antecipado)

– Na hora: R$ 70,00

Para adquirir seu convite, entre em contato pelos números (19) 99961-1140 ou (19) 99187-8335.

A 2ª Feijoada da Nina já é um evento tradicional e imperdível na cidade. Venha com a família e amigos e aproveite um domingo repleto de sabores e ritmos que vão marcar o seu final de semana Não perca essa oportunidade de se divertir e saborear uma das melhores feijoadas da região!