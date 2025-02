Vem aí o Campinas Innovation Week 2025

Evento será realizado em junho; lançamento ocorreu nesta quarta-feira (19)

O Campinas Innovation Week 2025 já tem data marcada: será entre os dias 9 e 13 de junho, consolidando Campinas como um dos principais polos de tecnologia e inovação do estado de São Paulo.

A segunda edição do evento, promovido pela Prefeitura de Campinas em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), foi lançada oficialmente nesta quarta-feira, 19 de fevereiro.

A presidente da ACIC e secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, destacou que, após o sucesso da primeira edição, o evento será ampliado e contará com uma curadoria especial.

“No ano passado, reunimos diversos eventos já existentes para ampliar a projeção do CIW. Agora, estamos estruturando uma curadoria junto ao Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, tornando o evento ainda maior e fortalecendo a marca de Campinas como referência no setor”, afirmou.

Segundo Flosi, o Campinas Innovation Week reforça a importância da cidade no ecossistema de tecnologia e inovação, atraindo cada vez mais interesse do setor. “Este ano, estamos sendo procurados por diversas empresas e instituições interessadas em participar do CIW. Além disso, é fundamental destacar o papel da Prefeitura na criação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor”, disse.

O evento será realizado no Prédio do Relógio, sede da antiga oficina de locomotivas da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, um espaço de 7.500 m². A estrutura contará com quatro palcos, 500 m² de painéis de LED, além de iluminação, som e efeitos especiais para proporcionar uma experiência imersiva aos participantes.

O prefeito Dário Saadi, também durante o lançamento, ressaltou o impacto positivo da primeira edição e afirmou que a expectativa para 2025 é ainda maior. “Temos certeza de que este ano o Campinas Innovation Week volta pra reforçar a posição de Campinas como capital da inovação, tecnologia e conhecimento. A cidade tem um ecossistema fantástico e reunir tudo isso e mostrar o que é produzido é essencial,” afirmou.

Parcerias

Além da participação da ACIC, responsável pela execução do evento, a Prefeitura de Campinas conta, para realização da edição 2025, com apoio do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e correalização da Fundação Fórum Campinas e da Venture HUB.

Impacto econômico

Na primeira edição, o Campinas Innovation Week:

* Gerou cerca de 700 empregos diretos e indiretos;

* Movimentou a rede hoteleira, que registrou 70% de ocupação;

* Impulsionou o setor de serviços, especialmente o de alimentação, com a criação de cerca de 800 empregos diretos e indiretos.