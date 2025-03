SAÚDE REALIZA REUNIÃO COM ENTIDADES PROTETORAS DOS ANIMAIS

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna promoveu nesta quinta-feira, dia 20 de março, uma reunião para apresentar o Departamento de Saúde Animal e debater as principais necessidades do setor junto às entidades protetoras de animais da cidade. O encontro foi realizado no Centro de Especialidades Médicas e reuniu representantes de diversas organizações envolvidas na causa animal.

Segundo a secretaria, entre os temas discutidos, destacaram-se a demanda por castrações, a necessidade de ampliar os dias destinados a esse procedimento, a importância de firmar parcerias público-privadas para fortalecer as ações voltadas à saúde animal e a revisão da legislação municipal para melhor atender às necessidades da causa.

Participaram da reunião representantes das entidades protetoras de animais Amor e Patas, Grupo ApA, Gateiras de Jaguariúna e também protetoras independentes. O diálogo permitiu a troca de informações e sugestões para aprimorar as políticas públicas voltadas ao bem-estar dos animais no município.

“A iniciativa da Secretaria de Saúde reforça o compromisso da administração municipal com a causa animal, abrindo espaço para uma gestão mais participativa e eficiente no atendimento às demandas da cidade”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Conceição Camilo.

Foto: Thiago Carvalho