Vem aí o Ceprocast, novo canal de comunicação para discutir temas relacionados à educação

Crédito: Divulgação

Podcast terá conteúdo exclusivo produzido pela equipe do Centro de Educação Profissional de Campinas; lançamento será dia 30 de novembro

O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp), vinculado à Fundação Municipal para a Educação Comunitária (Fumec), irá lançar, no dia 30 de novembro, o projeto-piloto do Ceprocast, podcast com conteúdo exclusivo, idealizado e produzido pela equipe do Ceprocamp.

Inicialmente com episódios mensais e duração de 30 minutos, os programas contarão com um rodízio de apresentadores e convidados com o objetivo de discutir temas pertinentes à comunidade escolar e ao universo dos alunos e da educação profissional, mas também assuntos que promovam a reflexão e o engajamento de toda a população. O conteúdo poderá ser conferido pelo Youtube (https://youtube.com/@TVFUMEC?feature=shared) e no site da Fumec (www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp).

Segundo Andréa Jaconi, o podcast do Ceprocamp reitera o papel da escola em assumir discussões que estejam no bojo do âmbito formador da educação profissional, mas que atendam também a população de uma maneira geral. “É importante que saibamos respeitar e conviver com pensamentos diferentes dos nossos. O Ceprocast é uma iniciativa que nos ajudará também neste trabalho”, comenta Andréa.

A professora Jacqueline Damazio Armando, uma das idealizadoras do Ceprocast, comandará o primeiro episódio, com uma discussão referente ao Mês da Consciência Negra, cujo tema será Trajetórias Inspiradoras: desafios, resistências e resiliência. O episódio terá como convidada Silvia Maria Santiago, professora da Unicamp e médica com experiência na área de Saúde Coletiva.

Formato

Além das entrevistas com o convidado ou convidados, o Ceprocast traz também a opinião e o ponto de vista dos alunos sobre os assuntos abordados em cada episódio, por meio de enquetes e entrevistas exibidas ao longo de cada programa. “Assim, conseguimos dar voz à nossa comunidade, aproximando-a ainda mais das discussões”, pontua Jacqueline Damazio. A edição e a responsabilidade técnica são de Geraldo Marchete Neto, agente de apoio do Fumec.

Sobre as debatedoras

Silvia Maria Santiago possui graduação em Medicina e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente, é professora assistente doutora da Unicamp, com experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Avaliação Em Saúde, atuando principalmente com os temas: avaliação de sistemas, projetos e programas de saúde, saúde da mulher, accessibility e ações em saúde pública.

Jacqueline Damazio Armando é professora da rede municipal de Campinas e da Fumec há mais de 20 anos, e pedagoga formada pela Unicamp. Atualmente, é coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Campinas.

Conexão com a comunidade

“A ideia de criar o Ceprocast estava sendo cultivada há algum tempo e, agora, saiu do papel, tornando-se uma realidade. Espero que resulte em bons frutos. Nosso objetivo é aproximar e conectar os nossos estudantes e equipe da escola, mas também estabelecer elos com a comunidade em geral”, explica Andréa Jaconi.

Serviço:

Ceprocast – 1º episódio – Trajetórias Inspiradoras: desafios, resistências e resiliência

Data de estreia: 30 de novembro

Para acompanhar a estreia, acesse: https://youtube.com/@TVFUMEC?feature=shared

Site: www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp