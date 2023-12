Vem chegando o Carnaval

Como parte integrante e um dos fundadores da FAM, Fanfarra dos Amigos, é com imensa satisfação que a comunidade se prepara para mais uma edição dos ensaios do SAMBAFAM, em antecipação à festividade carnavalesca.

Recentemente, os membros da FAM vivenciaram um momento especial ao se apresentarem no programa “Chega Aí” da EPTV Campinas, no dia 2 de dezembro, uma homenagem marcante ao Dia do Samba.

Os ensaios são realizados, regularmente, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, e é uma oportunidade aberta a participação da comunidade. A atmosfera contagiosa dos ensaios é preenchida com os sons vibrantes do samba enredo que tive a honra de ajudar a compor. Essa é uma promessa para encantar os corações dos espectadores durante os desfiles.

A FAM é muito mais do que uma simples fanfarra; é um projeto social empenhado em enriquecer a cena cultural de Mogi Mirim. Através de suas apresentações e desfiles, a fanfarra oferece momentos de pura alegria e entretenimento para o público, contribuindo significativamente para a comunidade.

O SAMBAFAM é o braço direito da FAM, e se destaca como uma fonte viva de cultura, amizade e diversão, prometendo abrilhantar o Carnaval e encantar todos os que se unirem a essa celebração musical.

Se você está em busca de uma experiência vibrante e quer fazer parte desse legado cultural, junte-se à FAM e descubra como a alegria e a música podem transformar vidas.

Para mais informações sobre o SAMBAFAM e a FAM ou para oportunidades de patrocínio, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 98196-6675. Além disso, os ensaios são chances para conhecer de perto o grupo.

Boas festas, fiquem com Deus e que venha o Carnaval!