Vendas de imóveis usados crescem 20% em Campinas e região

Locações sobem 21%

Pesquisa CreciSP

Campinas e região

Novembro de 2021

Imóveis residenciais usados

Venda e locação

Destaques:

– Imobiliárias venderam mais casas (56,85%) que apartamentos (43,14%)

– Imóvel mais vendido custou até R$ 300 mil e está na periferia

– Novos inquilinos deram preferência a aluguel de até R$ 1,5 mil

casas e apartamentos mais alugados foram os de 2 dormitórios

As vendas de imóveis usados aumentaram 20,95% e o número de residências alugadas cresceu 21,57 em Novembro comparado a Outubro em Campinas e em outras 19 cidades da região segundo pesquisa feita com 152 imobiliárias e corretores credenciados pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CreciSP).

No caso das locações, foi o segundo mês de alta pois Outubro havia registrado crescimento de 33,33% sobre Setembro. No mercado de vendas, Outubro registrara queda de 17,27% sobre Setembro, mas entre Agosto e Novembro as vendas acumulam aumento de 17,13% e as locações, de 25,99%.

“Esses resultados mostram a resiliência dessa região às graves consequências da crise provocada pela pandemia do coronavírus, que destruiu empregos, acelerou a inflação e reduziu o poder de compra das famílias”, afirma José Augusto Viana Neto, presidente do CreciSP.

Segundo o IBGE, no trimestre encerrado em Outubro, quando a taxa de desemprego recuou para 12,1%, a renda média do trabalho voltou a cair e atingiu o menor nível em quase dez anos no País. A renda média real recebida pelos trabalhadores ocupados foi estimada pelo Instituto em R$ 2.449,00 por mês, valor mais baixo de todos os trimestres da série histórica do IBGE, iniciada em 2012.

“As consequências desse estado de coisas são atenuadas na região de Campinas pela força estrutural da Economia local, com cidades de forte base industrial diversificada e com um PIB que a coloca entre as maiores do Estado, o que favorece o mercado imobiliário ou ao menos reduz sua vulnerabilidade”, acrescenta Viana Neto.

Campinas, por exemplo, tem PIB de R$ 61 bilhões e per capita de R$ 51 mil, enquanto o de Paulínia chega a R$ 32 bilhões e per capita de R$ 306 mil, segundo a Fundação Seade e o IBGE.

Imóvel até R$ 300 mil

Os imóveis mais vendidos na região de Campinas em Novembro foram os que custaram aos compradores até R$ 300 mil, com 59,74% do total, segundo a pesquisa CreciSP. A maioria desses imóveis está localizada em bairros de periferia (42,5%) e tem padrão construtivo médio (48,85%).

Foram vendidas mais casas (56,86%) do que apartamentos (43,14%). As 152 imobiliárias e corretores consultados informaram que a compra de 48,3% desses imóveis foi financiada por bancos, 25,17% foram vendidos à vista, 25,85% tiveram o pagamento parcelado pelos proprietários e 0,68% receberam carta de crédito de consórcios imobiliários.

As casas vendidas tinham em sua maioria 3 dormitórios (47,62%), duas vagas de garagem (45,24%) e área útil entre 51 e 100 metros quadrados (33,33%) e 101 a 200 m2 (33,33%). Os apartamentos preferidos foram os de 2 dormitórios (82,86%), uma vaga de garagem (80%)0 e área útil entre 51 e 100 metros quadrados (65,71%).

Casa lidera locação

A pesquisa CreciSP com 152 imobiliárias apurou que em Campinas e nas demais cidades da região alugaram-se em Novembro mais casas (53,57%) do que apartamentos (46,43%) e que a maioria das novas locações (52,95%) tem aluguel mensal de até R$ 1,5 mil.

Mais da metade desses imóveis alugados (56,7%) está situada em bairros da periferia e tem padrão construtivo médio (48,57%).

Os novos inquilinos optaram preferencialmente por casas de 2 dormitórios (50%), com área útil entre 51 e 100 metros quadrados (56,67%) e uma vaga de garagem (50%). Já os apartamentos mais alugados foram os de 2 dormitórios (66,67%), área útil entre 51 e 100 metros quadrados (76,19%) e uma vaga de garagem (80,95%).

A pesquisa CreciSP foi feita nas cidades de Americana, Amparo, Arthur Nogueira, Campinas, Estiva Gerbi, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara D´Oeste, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Em Santa Bárbara D´Oeste,

mais empresas e empregos

Uma das 20 cidades que integraram a pesquisa feita pelo CreciSP em Novembro na região de Campinas, Santa Bárbara D´Oeste, que completou 203 anos em Dezembro, tem atraído novas empresas e empreendimentos que vêm dando impulso à indústria imobiliária e aos mercados de venda e locação residencial.

Segundo a gestão do prefeito Rafael Piovezan, foram criados quase quatro mil empregos com carteira assinada no ano passado com a entrada em funcionamento de indústria de plásticos, centro administrativo e logístico de uma rede de supermercados e o maior frigorífico do Estado, entre outros empreendimentos, além de obras viárias e de saneamento bancadas pela administração.

Neste ano, conforme a Prefeitura, foram anunciados investimentos como o da implantação de uma multinacional da área de saúde, um novo loteamento empresarial e a inauguração de vários empreendimentos comerciais de médio e grande portes.

Faixa de preço média Percentual Até R$ 100 mil 1,30% De R$ 101 a R$ 200 mil 27,27% De R$ 201 a R$ 300 mil 31,17% De R$ 301 a R$ 400 mil 11,69% De R$ 401 a R$ 500 mil 5,19% De R$ 501 a R$ 600 mil 5,19% De R$ 601 a R$ 700 mil 6,49% De R$ 701 a R$ 800 mil 3,90% De R$ 801 a R$ 900 mil 2,60% De R$ 901 a R$ 1 milhão 0,00% Acima de R$ 1 milhão 5,19%

Modalidade Percentual À Vista 25,17% Financiamento CAIXA 28,57% Financiamento Outros Bancos 19,73% Direto com Proprietário 25,85% Consórcios 0,68%

Região Percentual CENTRAL 22,50% NOBRE 35,00% DEMAIS REGIÕES 42,50%

Tipo Percentual LUXO 10,69% MÉDIO 48,85% STANDARD 40,46%

Dormitórios Percentual 1 Dorm. 0,00% 2 Dorm. 42,86% 3 Dorm. 47,62% 4 Dorm. 9,52% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 2,38% 1 vaga 23,81% 2 vagas 45,24% 3 vagas 4,76% 4 vagas 19,05% 5 ou mais vagas 4,76%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 7,14% 51 a 100 m² 33,33% 101 a 200 m² 33,33% 201 a 300 m² 14,29% 301 a 400 m² 2,38% 401 a 500 m² 0,00% acima de 500 m² 9,52%

Apartamentos Vendidos

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 0,00% 2 Dorm. 82,86% 3 Dorm. 17,14% 4 Dorm. 0,00% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 0,00% 1 vaga 80,00% 2 vagas 20,00% 3 vagas 0,00% 4 vagas 0,00% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 34,29% 51 a 100 m² 65,71% 101 a 200 m² 0,00% 201 a 300 m² 0,00% 301 a 400 m² 0,00% 401 a 500 m² 0,00% acima de 500 m² 0,00%

Locações em Novembro na região de Campinas

VALOR ALUGUEL Percentual até 500 0,00% 501 a 750 17,65% 751 a 1.000 13,73% 1.001 a 1.250 13,73% 1.251 a 1.500 7,84% 1.501 a 1.750 15,69% 1.751 a 2.000 7,84% 2.001 a 2.500 5,88% 2.501 a 3.000 3,92% 3.001 a 4.000 7,84% Acima de R$ 4.000 5,88%

Região Percentual CENTRAL 22,68% NOBRE 20,62% DEMAIS REGIÕES 56,70%

Tipo Percentual LUXO 4,29% MÉDIO 48,57% STANDARD 47,14%

Casas Alugadas

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 16,67% 2 Dorm. 50,00% 3 Dorm. 26,67% 4 Dorm. 3,33% 5 ou mais Dorm. 3,33%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 3,33% 1 vaga 50,00% 2 vagas 33,33% 3 vagas 6,67% 4 vagas 6,67% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 13,33% 51 a 100 m² 56,67% 101 a 200 m² 20,00% 201 a 300 m² 6,67% 301 a 400 m² 0,00% 401 a 500 m² 3,33% acima de 500 m² 0,00%

Apartamentos Alugados

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 14,29% 2 Dorm. 66,67% 3 Dorm. 19,05% 4 Dorm. 0,00% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 9,52% 1 vaga 80,95% 2 vagas 9,52% 3 vagas 0,00% 4 vagas 0,00% 5 ou mais vagas 0,00%