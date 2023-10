Vendedora de parafusos, Carol Villa investe na carreira de cantora e ganha espaço no cenário musical de Campinas e região

Conheça o single de lançamento “Se não me assumiu”

Carol Villa não imaginava que todos os seus caminhos a levariam até a música, até mesmo seu trabalho atual, como vendedora de parafusos, que hoje é conciliado com a já agitada vida artística.

A cantora que começou sua trajetória como muitos, na igreja, aos 10 anos, se viu obrigada a deixar o sonho de cantar de lado em muitas situações. Isso mudou no ano passado e agora Carol Villa divulga seu primeiro single “Se não me assumiu”, uma composição de Rayane & Rafaela e Kito.

Composição, aliás, que toca diferente no coração de Carol Villa. Ao falar das inspirações, a cantora não deixa de citar a dupla, escolhida com muito carinho para ser a autoria de seu primeiro single. Marília Mendonça e outros grandes nomes femininos do sertanejo atual também brilham os olhos de Carol.

A música sertaneja já chamava a atenção da cantora natural de Vinhedo (SP), que vive em Louveira (SP), onde atualmente toca nas noites de barzinhos e também eventos particulares. Mas como era de esperar, além da igreja, ainda na infância, quando começou a fazer da música sua profissão, Carol Villa cantou em casamentos, eventos e com muita versatilidade, passa por todos os gêneros musicais.

O sertanejo raiz tem papel de destaque para a cantora, que não deixa de ressaltar a paixão do público por essa vertente em todas as suas apresentações. Para ela, é uma forma de honrar onde tudo começou e a partir disso trilhar seu caminho na música.

Carol Villa se descreve como alguém que coloca amor em tudo o que faz, por isso, durante algum tempo, pensou em abrir mão da paixão pela música e cursou Fisioterapia por dois anos. Viu, no curso, uma forma de ajudar outras pessoas.

O trabalho atual permitiu, porém, que Carol ampliasse seus horizontes e clientes de suas vendas se tornaram amigos e também contratantes. A vendedora de parafusos concilia sua rotina em meio a metas a bater com gravações, estúdio e muita música ao vivo.

A região tem sido acolhedora e Carol Villa tem se destacado com apresentações e participações na mídia em cidades como Campinas, Jundiaí, Vinhedo e Valinhos.

E a sorte, que tem trabalhado a favor de Carol Villa tem um “quê” de superstição. Para se destacar, era preciso escolher um sobrenome artístico relevante e, claro, marcante. Através da numerologia o “Villa”, assim mesmo, com dois L’s, foi definido e para Carol, foi uma virada de chave em sua carreira.

Para escolher a composição que seria seu primeiro trabalho, a vida pessoal entrou na conta. Carol Villa conta que viveu um breve romance, onde se viu sendo “enrolada” e ao ouvir a canção composta por Rayane & Rafaela, não teve dúvidas.

Após um período de incertezas, Carol Villa contou com o apoio incondicional de seu irmão, o maior incentivador de sua carreira.

Hoje com uma nova roupagem na vida artística e investimento intenso na carreira da cantora, Jefferson Alves, produtor musical com experiência há 22 anos.

Jefferso também é músico e atualmente produz artistas no Vista Estúdio, comandado por ele. Artistas como Simony, Balão Mágico, Trem da alegria, Zé Henrique e Gabriel, Luís Claudio e grandes bandas bailes estão ou já passaram pelas mãos e conhecimento artístico de Jefferson.

Há um ano e meio cantando profissionalmente, Carol Villa vê a parceria com Jefferson crescendo, com lançamento previsto para o mês de outubro e com EP prestes a sair do forno.

Assista “Se não Me Assumiu” – https://www.youtube.com/watch?v=NwwTM7AvSk8&ab_channel=CarolVilla

