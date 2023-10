Vera Cruz Florence e União CDHU decidem o título do 15º Campeonato Municipal Série Ouro B

Crédito: Divulgação

Partida será disputada neste domingo, às 11h, na Praça de Esportes Argemiro Roque, no São Bernardo

O Futebol Amador vai conhecer neste domingo o grande campeão do 15º Campeonato Municipal Série Ouro B. A decisão será entre as equipes do Vera Cruz Florence e União CDHU, às 11h, na Praça de Esportes Argemiro Roque, no São Bernardo. Com entrada gratuita, além da garantia de uma grande disputa, ficam também a expectativa pela presença das torcidas, reunindo as comunidades das regiões noroeste e norte de Campinas, que sempre apoiaram o futebol amador de forma incondicional. A realização do campeonato é da Secretaria de Esportes e Lazer.

Com a melhores campanhas nas fases anteriores, que reuniram 64 equipes, os finalistas Vera Cruz Florence e União CDHU chegam em igualdade de condições. Computando-se as fases de classificação e eliminatória, o Vera Cruz Florence soma 18 pontos enquanto o União CDHU tem 17 pontos. Como determina o regulamento, em caso de empate no tempo normal da partida decisiva, a definição do campeão será nas cobranças de penalidades máximas.

A estatística dos melhores

O time do Vera Cruz Florence nasceu no bairro Jardim Florence, região noroeste, em 28 de abril de 1982, e desde então tem disputado todas as competições realizadas pelo município. Nesta temporada, se recuperou do rebaixamento que sofreu no ano passado na Série Ouro A. Além de confirmar o retorno à divisão de elite do amador da cidade, tem a chance de ficar com o título. Nos sete jogos realizados até agora, somou 18 pontos, marcou 13 gols e sofreu apenas 5 gols. O artilheiro da equipe é Guilherme Paiva, com 3 gols.

A trajetória do União CDHU Futebol Clube é bem mais recente. O time fundado em 06 de fevereiro se 2023, no bairro Padre Anchieta, região norte, apresenta uma ascensão meteórica. Em menos de três meses, subiu da Série Ouro C para a Série B, e além de chegar à final, já está garantido na principal divisão do futebol amador de Campinas em 2024. Neste campeonato, também marcou 13 gols e sofreu 5 gols, com 17 pontos somados, nas sete partidas disputadas. Michel Almeida e Leonardo Caldeira, são os artilheiros com 3 gols cada.

O Futebol Amador da Série Ouro B

O Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro B começou no dia 30 de julho e contou 64 equipes, distribuídas em oito grupos de quatro times cada. Se inscreveram 1.567 atletas que disputaram 126 jogos, com 410 gols marcados até o momento. A média de gols foi de 3,3 por jogo, uma das melhores dos últimos anos. A parte disciplinar também tem apresentado boa conscientização dos atletas, com uma média de 5,2 advertências por partida.

Juntamente com Vera Cruz Florence e União CDHU Futebol Clube, que decidem o título, também estão garantidos no Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A, em 2024, Unidos Jardim Mercedes, Icaraí, Meninos da Vila, Dic City, Defensor FC e Lago FC.